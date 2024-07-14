Страны ОДКБ поддержали укрепление таджикско-афганской границы

Цели строить стену во взаимодействии с Кабулом у стран ОДКБ нет

Рассказать друзьям

Москва. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Все страны Организации Договора коллективной безопасности поддерживают программу укрепления таджикско-афганской границы, при этом они не выступают за выстраивание стен с Кабулом, нужен диалог, заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.





Решение было поддержано всеми государствами ОДКБ. Как я уже сказал, Армения сейчас занимает особую позицию. То есть она не возражает против принятия этой программы, но она и не подписала ее, поэтому на данном этапе не участвует в реализации", - сказал Васильев в интервью РИА Новости .





Он дополнил, что каждое государство в зависимости от потребностей и возможностей определится с тем, чем оно сможет помочь - специалистами, техникой, обучением.





Также российский постпред напомнил, что первое решение по поводу укрепления границы Таджикистана с Афганистаном приняли еще в 2013 году.





Программа состоит из трех этапов. В первоначальном своем варианте она рассчитана на 5 лет. В рамках первого этапа предполагается ее конкретизировать. С одной стороны, таджикская сторона должна выйти с предложениями по укреплению конкретных участков границы. С другой стороны, государства, которые будут участвовать в реализации этой программы, должны определиться с материальными и другими средствами, которые могли бы быть выделены для обеспечения охраны государственной границы Таджикистана. Рассчитываем, что этот этап займет около года. Потом предусмотрены второй и третий этапы - в рамках пятилетнего периода, когда будут приняты конкретные меры по обустройству границы", - поделился Васильев.





При этом он добавил, что цели строить стену во взаимодействии с Кабулом у стран ОДКБ нет.





Мы не должны ставить целью строить какую-то стену между государствами - членами ОДКБ и Афганистаном. Нужен диалог, к чему, собственно говоря, российская сторона и другие наши партнеры стремятся. Поэтому не случайно мы ведем активный диалог с действующими властями Афганистана с тем, чтобы предотвратить и не допустить обострения ситуации на границе", - заключил Васильев.





Напомним, министры иностранных дел ОДКБ в Алматы согласовали проект по укреплению таджикско-афганской границы.



