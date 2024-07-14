13.07.2024, 12:10 5436

Страны ОДКБ поддержали укрепление таджикско-афганской границы

Цели строить стену во взаимодействии с Кабулом у стран ОДКБ нет
Москва. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Все страны Организации Договора коллективной безопасности поддерживают программу укрепления таджикско-афганской границы, при этом они не выступают за выстраивание стен с Кабулом, нужен диалог, заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

Решение было поддержано всеми государствами ОДКБ. Как я уже сказал, Армения сейчас занимает особую позицию. То есть она не возражает против принятия этой программы, но она и не подписала ее, поэтому на данном этапе не участвует в реализации", - сказал Васильев в интервью РИА Новости.


Он дополнил, что каждое государство в зависимости от потребностей и возможностей определится с тем, чем оно сможет помочь - специалистами, техникой, обучением.

Также российский постпред напомнил, что первое решение по поводу укрепления границы Таджикистана с Афганистаном приняли еще в 2013 году.

Программа состоит из трех этапов. В первоначальном своем варианте она рассчитана на 5 лет. В рамках первого этапа предполагается ее конкретизировать. С одной стороны, таджикская сторона должна выйти с предложениями по укреплению конкретных участков границы. С другой стороны, государства, которые будут участвовать в реализации этой программы, должны определиться с материальными и другими средствами, которые могли бы быть выделены для обеспечения охраны государственной границы Таджикистана. Рассчитываем, что этот этап займет около года. Потом предусмотрены второй и третий этапы - в рамках пятилетнего периода, когда будут приняты конкретные меры по обустройству границы", - поделился Васильев.


При этом он добавил, что цели строить стену во взаимодействии с Кабулом у стран ОДКБ нет.

Мы не должны ставить целью строить какую-то стену между государствами - членами ОДКБ и Афганистаном. Нужен диалог, к чему, собственно говоря, российская сторона и другие наши партнеры стремятся. Поэтому не случайно мы ведем активный диалог с действующими властями Афганистана с тем, чтобы предотвратить и не допустить обострения ситуации на границе", - заключил Васильев.


Напомним, министры иностранных дел ОДКБ в Алматы согласовали проект по укреплению таджикско-афганской границы.

 

новости по теме

12.07.2024, 15:04 10236

Сотрудничество в энергетической и транспортно-логистической отраслях обсудил Токаев с послом ОАЭ

Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между двумя странами
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики, сообщает Акорда.

На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической отраслях, а также в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

Также был обсужден ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между Казахстаном и ОАЭ.

Кроме того, президент выразил благодарность за активное участие представительной делегации в работе саммита ШОС в Астане.
 
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Теги:ТокаевТранспортЭнергетикаОАЭ
11.07.2024, 17:05 18826

Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС

Развитие сотрудничества на парламентском уровне будет способствовать достижению этой цели, заявила Сахиба Гафарова
Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС
Фото: Depositphotos
Баку. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС, заявила на пленарном заседании Х парламентского форума межгосударственного объединения председатель милли меджлиса страны Сахиба Гафарова.

Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС", - цитирует ТАСС Сахибу Гафарову.


По ее мнению, развитие сотрудничества на парламентском уровне будет способствовать достижению этой цели.

Также Гафарова высказалась за искренний диалог в рамках международных парламентских платформ во избежание двойных стандартов.

Парламенты должны содействовать сотрудничеству, наводить мосты, бороться с конфронтацией. Мы должны способствовать искреннему диалогу, чтобы не становиться площадкой для двойных стандартов, как это происходит, например, в европейском парламенте", - добавила она.


Ранее МИД Шри-Ланки подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС.
 
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Теги:ЗаявлениеАзербайджанБРИКС
06.07.2024, 16:34 53021

По итогам саммита ОТГ принята Карабахская декларация

По итогам саммита ОТГ принята Карабахская декларация
Фото: Акорда
Баку. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ) принята Карабахская декларация, сообщает пресс-служба Акорды.

Также в завершение встречи подписано решение глав государств об усилении секретариата Организации тюркских государств.

Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в Нахчыване (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в Стамбуле (Турция). В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.

 
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Теги:СаммитдекларацияОТГ
06.07.2024, 14:49 54276

Казахстан готов предоставить площадку для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией - Токаев

Он отметил, что Казахстан в рамках председательства в организации уделяет особое внимание принципу медиации
Казахстан готов предоставить площадку для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией - Токаев
Фото: Акорда
Баку. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов предоставить площадку для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщила пресс-служба Акорды.

Он подчеркнул, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. По его мнению, тюркские народы всегда должны сохранять солидарность.

Наша сила в единстве. Есть только один действенный способ разрешить любые конфликты и противоречия - это конструктивный диалог. Поэтому мы в рамках председательства в организации уделяем особое внимание принципу медиации. В этой связи хочу подчеркнуть наметившиеся положительные тенденции в деле установления мира между Азербайджаном и Арменией. Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий. Мы готовы в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном", - заявил Токаев.


Он отметил, что тема саммита "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности" отвечает общим интересам всех стран. По его словам, сегодняшняя встреча нацелена на достижение таких ключевых приоритетов, как повышение благосостояния тюркских народов, определение новых направлений развития, укрепление братских уз и обеспечение стабильности в регионе.

Мы приложим все усилия для укрепления международного статуса Организации. Под девизом Организации "TURKTIME!" мы наращиваем наше взаимодействие. На сегодняшний день проведено около 40 мероприятий. Выработаны новые механизмы сотрудничества между нашими странами в таких сферах, как социальная политика, деятельность правоохранительных органов, образование, технологии, инновации и промышленность. В сентябре в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, которые призваны способствовать продвижению богатой тюркской культуры. Пользуясь случаем, хочу пригласить спортсменов из братских стран принять участие в этих зрелищных состязаниях", - сказал глава государства.

 
06.07.2024, 10:04 57686

Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан  

Он примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств
Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Фото: Акорда
Физули. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщила пресс-служба Акорды.

В аэропорту города Физули его встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов.


По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

Напомним, в преддверии неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.

Как сообщили в МИД РК, участники мероприятия обменялись мнениями по совершенствованию деятельности Организации и актуальным вопросам международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего усиления сотрудничества в таких сферах, как транспорт, логистика, коммуникации и борьба с климатическими изменениями.

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу проинформировал о ходе председательства Казахстана в ОТГ в 2023-2024 годах, которое проходит под девизом "TURKTIME!". Он также обозначил видение РК по дальнейшему развитию организации и укреплению ее авторитета на мировой арене.

По итогам заседания было принято решение о назначении исполнительного директора представительского офиса ОТГ в Венгрии, а также утверждены документы, которые будут подписаны в ходе предстоящего заседания Совета глав государств ОТГ.

Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в Нахчыване (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в Стамбуле (Турция). В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.
 
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Теги:ТокаевВизитАзербайджан
05.07.2024, 20:59 64171

Президент Казахстана поздравил нового премьер-министра Великобритании

Токаев поздравил Стармера с назначением
Президент Казахстана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Фото: Акорда
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кира Стармера с убедительной победой Лейбористской партии на всеобщих выборах и его назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает пресс-служба Акорды.

В этот исторический момент британский народ высказал доверие дальновидной программе партии и вашему эффективному лидерству. Казахстан привержен дальнейшему развитию многогранного сотрудничества с Великобританией в духе недавно подписанного нами соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - говорится в телеграмме.


Кроме того, глава государства пожелал премьер-министру успехов в ответственной деятельности, а британскому народу - процветания.

Напомним, лидер Лейбористской партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от короля страны Карла III.
 
04.07.2024, 21:09 87011

Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию

Президент Казахстана провел встречу с президентом Монголии
Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию
Фото: Акорда
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает перс-служба Акорды.

Президент РК подчеркнул, что Монголия - один из важных партнеров Казахстана в Азии.

Сотрудничество двух государств неизменно укрепляется в духе взаимного уважения и поддержки. Между нашими странами налажен доверительный и конструктивный политический диалог, сформирована обширная договорно-правовая база, углубляются культурно-гуманитарные связи. Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность Вам и всему народу Монголии за проявленную солидарность и оказанную помощь в связи с беспрецедентными наводнениями в Казахстане", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


В ходе встречи были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, наращивания транзитно-транспортного сообщения. По словам президента, для полного раскрытия имеющихся возможностей правительствам двух стран следует работать над поиском новых направлений торгово-экономического взаимодействия.

Потенциал наращивания несырьевого экспорта из Казахстан в Монголию составляет порядка 100 млн долларов. В этой связи предлагаю поставить цель по увеличению товарооборота до 500 млн долларов", - отметил Токаев.


Глава нашего государства также заявил о необходимости увеличения количества авиарейсов между Казахстаном и Монголией, а также призвал рассмотреть возможности строительства автомобильной дороги, которая позволит значительно сократить время в пути.

Лидер Монголии высоко оценил результаты политических и социально-экономических преобразований в Казахстане, а также отметил укрепление роли Астаны на международной арене.

По его словам, две страны должны развивать многоплановое сотрудничество, основанное на общих ценностях и историческом прошлом.

Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию с государственным визитом.
 
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Теги:ТокаеввстречаМонголия
04.07.2024, 18:58 88261

ШОС притягивает к себе все больше сторонников - Си Цзиньпин

Председатель КНР отметил, что ШОС получила новое развитие
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 4 июля, в Астане во время саммита "ШОС плюс" председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что ШОС получила новое развитие за год работы казахстанского председательства.

В этот раз саммит впервые проводится в формате "ШОС плюс", который служит площадкой для обсуждения широкого круга вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. Это подтверждает авторитет ШОС, который в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников", - цитирует председателя КНР Zakon.kz.


Он добавил, что современный мир претерпевает беспрецедентные преобразования глобального, эпохального, исторического значения. Стремительно преобразуется мироустройство, развертывается очередная научно-техническая и промышленная революция, в то время как человечество движется вперед семимильными шагами, значительно возрастает фактор нестабильности и неопределенности.

В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и полной решительности. Необходимо прочно утвердить и внедрить в жизнь идею сообщества единой судьбы, руководствоваться шанхайским духом, неуклонно придерживаться путей развития в соответствии с национальными особенностями и реалиями в регионе. Важно совместно построить прекрасный дом для семьи ШОС, где народы наших стран могут жить в спокойствии и счастье", - цитирует Си Цзиньпина Tengrinews.kz.


Напомним, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в столице Казахстана приняли Астанинскую декларацию и еще два десятка решений, которые касаются взаимодействия в различных сферах. Также на саммите определили новую столицу и генерального секретаря ШОС. Новой столицей организации объявлен китайский город Циндао, а генеральным секретарем ШОС назначен на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев, который в настоящее время занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС.
 
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Теги:ШОССаммитСи Цзиньпин

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