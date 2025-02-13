Страны СНГ будут совместно выявлять коррупцию

Фото: Минобороны РК

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента РК ратифицировал меморандум о взаимопонимании между правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций об условиях предоставления ресурсов для участия в миссии UNDOF, передает корреспондент агентства.





Документом устанавливаются административные, логистические и финансовые условия направления национального контингента Казахстана в миротворческую миссию ООН на Голанских высотах.





Для успешного выполнения казахстанской стороной миссии в меморандуме определены численность и род войск, степень их готовности, а также необходимое оборудование и расходные материалы, относящиеся к самообеспечению. Наряду с этим отражены нормы, предусматривающие порядок возмещения расходов правительства РК со стороны ООН.





Предусматриваются правовые процедуры в отношении военнослужащих, входящих в состав миротворческих сил Казахстана, в случае проведения расследования по фактам совершенных правонарушений и дисциплинарных проступков. Военнослужащие и любой гражданский персонал, подчиняющиеся законодательству национального контингента Казахстана, подлежат исключительной юрисдикции правительства РК в отношении любых преступлений и правонарушений.





Напомним, в марте 2024 года Казахстан совершил исторический шаг, развернув на Голанских высотах первый самостоятельный миротворческий контингент. Расширение географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях свидетельствует о твердом намерении нашей страны оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов.