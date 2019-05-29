Система Orphus

Токаев и Додон обсудили взаимодействие Казахстана и Молдовы в рамках международных организаций

28.05.2019, 20:32 5374
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.
 
Главы государств обсудили двусторонние связи и взаимодействие в рамках международных организаций.
 

Мы намерены укреплять сотрудничество с Молдовой и в дальнейшем расширять торгово-экономическое партнерство. Полагаю, у нас есть все возможности для развития наших взаимоотношений", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент Республики Молдова выразил благодарность за теплый прием и отметил продуктивный характер межгосударственного диалога.
 

Между нашими странами сложились дружеские отношения. Подписано более 30 двусторонних соглашений. 12 документов находятся на рассмотрении. Для Молдовы важен интеграционный процесс с Евразийским экономическим союзом. Нам предстоит большая работа в этом направлении", - сказал Игорь Додон.

 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая