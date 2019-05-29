Токаев и Додон обсудили взаимодействие Казахстана и Молдовы в рамках международных организаций

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.
Главы государств обсудили двусторонние связи и взаимодействие в рамках международных организаций.
Мы намерены укреплять сотрудничество с Молдовой и в дальнейшем расширять торгово-экономическое партнерство. Полагаю, у нас есть все возможности для развития наших взаимоотношений", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Республики Молдова выразил благодарность за теплый прием и отметил продуктивный характер межгосударственного диалога.
Между нашими странами сложились дружеские отношения. Подписано более 30 двусторонних соглашений. 12 документов находятся на рассмотрении. Для Молдовы важен интеграционный процесс с Евразийским экономическим союзом. Нам предстоит большая работа в этом направлении", - сказал Игорь Додон.
Напомним, сегодня президент Казахстана также встретился с Александром Лукашенко и Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, глава государства подписал указ о награждении президентов России, Беларуси и Кыргызстана государственными наградами Республики Казахстан.
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