Токаев и Мирзиёев проведут неформальную встречу в Алматы

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сообщает Акорда.





В ходе приема президент Казахстана заявил о готовности отечественного бизнеса увеличить поставки товаров в Армению на 350 млн долларов.





Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимные визиты президентов, состоявшиеся в прошлом году, придали серьезный импульс всестороннему развитию казахско-армянских отношений.





Глава государства заявил, что Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. По его мнению, это знаменательное событие станет предвестником установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном и будет способствовать упрочению безопасности и активному развитию сотрудничества региона как с Казахстаном, так и со всеми странами Центральной Азии.





В свою очередь армянский дипломат выразил признательность за теплый прием.





Мы во многом разделяем ваше видение стратегического партнерства между нашими странами", - сказал Арарат Мирзоян.





Он сообщил, что министерства иностранных дел и другие ведомства Армении и Казахстана работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Ереван в прошлом году.





В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.





Дополнено 27.03.2025, 16.40





Также с Арарат Мирзоян встретился с главой МИД РК Муратом Нуртлеу. Стороны обсудили широкий круг вопросов казахско-армянских отношений. В частности, рассмотрены приоритетные направления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами, а также график мероприятий на высшем и высоком уровнях на текущий год.





Отмечено важное значение участия бизнес-кругов двух стран в развитии деловых связей. На сегодня в Армении зарегистрировано более 100 предприятий с участием казахстанского капитала, а в Казахстане более 430 армянских компаний.





Мирзоян подчеркнул, что "прошлый год стал важной вехой в истории двусторонних отношений между нашими государствами".





Наши государства едины в стремлении к укреплению суверенитета и независимости, а также в повышении транзитного потенциала и модернизации национальных экономик. Все это создает прочную основу для расширения партнерского взаимодействия. Ереван и Астана часто придерживаются совпадающих или схожих позиций по ключевым вопросам международной и региональной повестки", - добавил глава армянского МИД.





Стороны договорились содействовать дальнейшему укреплению инвестиционных связей. Общий объем казахстанских капиталовложений в армянскую экономику превышает 56 млн долларов США.





Отмечены перспективные возможности в расширении взаимодействия в цифровой сфере. Есть резервы для его наращивания на площадке Международного финансового центра "Астана". В центре уже зарегистрировано 10 компаний из Армении, работающих в сфере цифровых технологий, финансовых услуг и страхования.