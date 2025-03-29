Токаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясенияТокаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясения
28.03.2025, 15:07 16641
Токаев и Мирзиёев проведут неформальную встречу в Алматы
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Акорда.
В пресс-службе президента Казахстана рассказали, что в ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.
Кроме того, президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.
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29.03.2025, 09:17 1006
Токаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Фото: yktnews.com
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну и премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев с глубоким сожалением воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Мьянме. Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Мин Аун Хлайну и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Также глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават.
28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло 30-этажное строящееся здание. По предварительным данным, десять человек погибли и 16 пострадали, 101 считается пропавшими без вести. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, пишет Reuters.
По последним данным, 694 человека погибли при землетрясении в Мьянме, 1670 человек пострадали, пишет РБК.
Отмечается, что власти Мьянмы попросили "любую страну, любую организацию" помочь с оказанием гуманитарной помощи и заявили, что "открыли все пути для иностранной помощи".
ООН направит 5 миллионов долларов США для оказания помощи стране и другим пострадавшим территориям. В организации подчеркнули, что природное бедствие усугубило "и без того тяжелую гуманитарную ситуацию" в Мьянме.
28.03.2025, 19:30 12726
Президент Казахстан и Генсек ООН обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Гутерриш высоко оценил вклад Казахстана в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудили актуальные вопросы сотрудничества между РК и ООН, сообщает Акорда.
В частности, президент отметил значимость единогласно принятой резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании в Алматы регионального центра по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по институционализации регионального центра.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в год 80-летия создания ООН, по-прежнему являющейся универсальной и безальтернативной организацией, важно направить усилия всех государств на соблюдение ее устава и общепризнанных принципов международного права.
В свою очередь Генеральный секретарь высоко оценил миротворческие усилия Казахстана и его вклад в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие.
Ранее Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в ШОС.
28.03.2025, 11:40 19766
Токаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе беседы были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.
Особое внимание уделено расширению торгово-экономического партнерства в приоритетных областях, таких как энергетика, промышленность, цифровизация, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора.
Как подчеркнула Кая Каллас, то, что Казахстан первым из стран региона подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений. Она заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской комиссией и Казахстаном.
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане воспринимают данную новость очень позитивно, поскольку этот шаг открывает широкие возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими государствами.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность проявления сдержанности и ответственности в оценке происходящих в мире сложных событий с учетом нарастающей глобальной нестабильности. По его словам, Казахстан неизменно придерживается позиции поиска решений всех острых международных проблем и конфликтов путем дипломатических переговоров.
На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в формате "Центральная Азия - ЕС".
27.03.2025, 15:26 29146
Казахстан готов увеличить поставку товаров в Армению на $350 млн Дополнено
Токаев принял главу МИД Армении Арарата Мирзояна
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сообщает Акорда.
В ходе приема президент Казахстана заявил о готовности отечественного бизнеса увеличить поставки товаров в Армению на 350 млн долларов.
Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимные визиты президентов, состоявшиеся в прошлом году, придали серьезный импульс всестороннему развитию казахско-армянских отношений.
Глава государства заявил, что Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. По его мнению, это знаменательное событие станет предвестником установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном и будет способствовать упрочению безопасности и активному развитию сотрудничества региона как с Казахстаном, так и со всеми странами Центральной Азии.
В свою очередь армянский дипломат выразил признательность за теплый прием.
Мы во многом разделяем ваше видение стратегического партнерства между нашими странами", - сказал Арарат Мирзоян.
Он сообщил, что министерства иностранных дел и другие ведомства Армении и Казахстана работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Ереван в прошлом году.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Дополнено 27.03.2025, 16.40
Также с Арарат Мирзоян встретился с главой МИД РК Муратом Нуртлеу. Стороны обсудили широкий круг вопросов казахско-армянских отношений. В частности, рассмотрены приоритетные направления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами, а также график мероприятий на высшем и высоком уровнях на текущий год.
Отмечено важное значение участия бизнес-кругов двух стран в развитии деловых связей. На сегодня в Армении зарегистрировано более 100 предприятий с участием казахстанского капитала, а в Казахстане более 430 армянских компаний.
Мирзоян подчеркнул, что "прошлый год стал важной вехой в истории двусторонних отношений между нашими государствами".
Наши государства едины в стремлении к укреплению суверенитета и независимости, а также в повышении транзитного потенциала и модернизации национальных экономик. Все это создает прочную основу для расширения партнерского взаимодействия. Ереван и Астана часто придерживаются совпадающих или схожих позиций по ключевым вопросам международной и региональной повестки", - добавил глава армянского МИД.
Стороны договорились содействовать дальнейшему укреплению инвестиционных связей. Общий объем казахстанских капиталовложений в армянскую экономику превышает 56 млн долларов США.
Отмечены перспективные возможности в расширении взаимодействия в цифровой сфере. Есть резервы для его наращивания на площадке Международного финансового центра "Астана". В центре уже зарегистрировано 10 компаний из Армении, работающих в сфере цифровых технологий, финансовых услуг и страхования.
26.03.2025, 10:30 42631
Токаев проведет переговоры с президентом Словении
На следующей неделе состоится официальный визит президента Словении в Казахстан
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 31 марта - 1 апреля 2025 года состоится официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Республику Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе визита планируются переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, на которых будут обсуждены ключевые вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено развитию деловых связей. В рамках визита также состоится казахско-словенский бизнес-форум", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Словения активно продвигает инициативы по защите экосистем и устойчивому развитию. Данный визит станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений, в том числе в сферах экологии, экономики и гуманитарных инициатив.
25.03.2025, 12:32 53086
Токаев поздравил президента Греции
Фото: Акорда
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Греции Константиноса Тасуласа с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал, что основанное на дружбе и взаимопонимании многогранное сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом. Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения двух стран будут и впредь развиваться по восходящей линии.
Президент Казахстана пожелал Константиносу Тасуласу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному греческому народу - процветания и благополучия.
20.03.2025, 14:58 92776
В текущем году президент Израиля совершит визит в Казахстан
Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Израиля Ицхак Герцог совершит визит в Казахстан в 2025 году, об этом он сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе телефонного разговора.
По информации Акорды, телефонный разговор глав двух государств состоялся по инициативе израильской стороны. Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз.
Главы государств также обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.
Достигнута договоренность о том, что в течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом", - проинформировали в Акорде.
17.03.2025, 16:07 122886
Жертвы при пожаре в ночном клубе в Кочани: Токаев выразил соболезнования президенту Северной Македонии
Пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Северная Македония в связи с гибелью людей при пожаре в ночном клубе.
Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял сообщение о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в городе Кочани", - информирует Акорда.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, более 50 человек погибли при пожаре в дискоклубе "Пульс" в городе Кочани. По предварительной версии полиции, возгорание могло произойти из-за использования пиротехнических средств.
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