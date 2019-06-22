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Токаев и Нетаньяху обсудили возможности сотрудничества Казахстана и Израиля в сфере оборонных технологий

20.06.2019, 17:09 7723
Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Kazakhstan Today.
 
Руководители двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в сфере оборонных технологий, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне, сославшись на успешный визит израильского премьер-министра в Казахстан в 2016 году. 
 
Также Биньямин Нетаньяху поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента и пожелал успехов на благо Казахстана. 
 

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