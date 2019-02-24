В Израиле ученые обещают в течение года создать лекарство от рака

Иерусалим. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Израиле небольшая группа ученых выступила с заявлением о том, что нашла способ лечения онкологических заболеваний, лекарство от рака может появиться уже в течение года, передает агентство.

Наше лечение от рака начнет действовать с первого дня и продлится несколько недель. Лекарство будет иметь минимальные побочные эффекты и будет стоить меньше, чем остальные существующие на рынке препараты", - заявил председатель совета директоров компании Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi) Дан Эридор.

Препарат под названием MuTaTo (многоцелевой токсин) можно считать антибиотиком для борьбы с раком. Предполагается, что препарат будет воздействовать исключительно на раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани. При этом у препарата будет минимум побочных эффектов и доступная цена, сообщает The Jerusalem Post.

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