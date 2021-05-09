Токаев и Путин обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Великой Победы

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Великой Победы. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией", - сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая. Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты.

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