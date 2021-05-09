В Казахстане торжественные мероприятия по случаю Дня Победы перенесли на следующий год

НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - Традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в Казахстане перенесли на следующий год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением. В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению президента оказана материальная помощь", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

По состоянию на 1 мая в Казахстане проживают 665 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 113 тыс. 555 граждан других категорий, внесших вклад в Победу в войне (жители блокадного Ленинграда - 74 человека; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 221 человек; жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной войны - 2296 человек; вдовы погибших во время Великой Отечественной войны - 10 человек; труженики тыла - 89 385 человек; другие лица, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - 21 569 человек).

За время войны на фронт призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, было сформировано более 20 стрелковых дивизий и других соединений.

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