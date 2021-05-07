В Казахстане осталось 665 участников Великой Отечественной войны

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - По состоянию на 1 мая в Казахстане проживают 665 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вице-министр сообщил, что по состоянию на 1 мая в Казахстане проживают 665 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 113 тыс. 555 граждан других категорий, внесших вклад в Победу в войне (жители блокадного Ленинграда - 74 человека; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 221 человек; жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной войны - 2 296 человек; вдовы погибших во время Великой Отечественной войны - 10 человек; труженики тыла - 89 385 человек; другие лица, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - 21 569 человек).

Как рассказал Аукенов, за время войны на фронт призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, было сформировано более 20 стрелковых дивизий и других соединений.

За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца стали дважды Героями, 110 казахстанцев награждены орденами Славы трех степеней", - рассказали в пресс-службе МТСЗН.

Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, положил голову на алтарь Победы - погибли в боях, скончались от ран и болезней, пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек.

Вице-министр сообщил, что независимо от иных социальных выплат 20 категорий граждан (в том числе участники войны, тыловики, реабилитированные граждане и др.) получают специальное государственное пособие.

По состоянию на 1 мая 2021 года средний совокупный размер получаемых социальных выплат, с учетом пенсии составляет:

- для участников Великой Отечественной войны - 182 851 тенге;

- для инвалидов Великой Отечественной войны - 188 051 тенге;

- для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) - 198 801 тенге;

- для лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны - 154 638 тенге;

- для лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны - 119 562 тенге;

- для тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны - 120 112 тенге.

Также местными исполнительными органами за счет бюджетных и спонсорских средств ветеранам оказываются дополнительные меры социальной поддержки в виде материальной помощи в трудной жизненной ситуации либо к праздничным датам, ремонта жилья (182 ветерана на 16,2 млн тенге), обеспечения топливом (7332 человека на 212,1 млн тенге), льгот по проезду в общественном транспорте (2036 человек на 2 млн тенге), по лекарственному обеспечению (920 человек на 10,7 млн тенге), по зубопротезированию (22 человека на 1,1 млн тенге) и так далее", - добавил вице-министр.

Кроме того, традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи. Так, в канун 30-летия Независимости и в преддверие Дня Победы местными исполнительными органами предусмотрено 6,4 млрд тенге для осуществления выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, внесшим вклад в Победу.

МТСЗН рекомендовано акиматам областей и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех вышеуказанных категорий граждан, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В результате единовременная материальная помощь для участников и инвалидов Великой Отечественной войны практически во всех регионах оказана в размере 1 млн тенге (в Кызылординской области - 116,7 тыс. тенге). Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - не менее 50 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов Великой Отечественной войны, вдовам воинов, погибших в период Великой Отечественной войны, и труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны - не менее 30 тыс. тенге", - сообщил спикер.





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