В Атырауской области ушел из жизни один из последних ветеранов Великой Отечественной войны

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АТЫРАУ. 28 АПРЕЛЯ - Сегодня, 28 апреля, ушел из жизни один из последних ветеранов Великой Отечественной войны Атырауской области Тураш Коптлеуов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совсем немного не дожил до 76-летия Победы в Великой Отечественной войне Тураш Коптлеуов, пишет издание ATPress

Тураш Коптлеуов родом из Жылыойского района. Попал на фронт в 1944 году. Воевал в составе 375-го полка Белорусского фронта. Награждён орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями "За мужество", "За отвагу", "За победу над Германией" и другими.

Домой вернулся только в 1950 году. После приезда домой стал одним из первых буровых мастеров Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции. Ему в этом году исполнилось бы 95 лет", - сказано в материале.

На сегодняшний день в Атырауской области осталось всего два ветерана. Это Айдын Айбаров и Закария Султанов.

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