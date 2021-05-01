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В Алматы ко Дню Победы ветеранам выплатят по миллиону тенге

30.04.2021 15202
В Алматы ко Дню Победы ветеранам выплатят по миллиону тенге
Фото: esquire.kz
АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Сегодня на IV сессии маслихата Алматы депутаты в честь празднования 76-летия Победы поддержали предложение о выплате единовременной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в размере 1 млн тенге и оказании единовременной выплаты участникам трудового фронта и супругам ветеранов, умерших в мирное время, по 50 тыс. тенге, передает KZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе акима города, в текущем году из средств местного бюджета будут произведены единовременные выплаты 17 тыс. человек, в том числе участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к ним, участникам трудового фронта и другим категориям. 
 
Таким образом, 123 участника и инвалида войны получат по 1 млн тенге, порядка 4 тыс. человек - по 100 тыс. тенге и более 12 тыс. человек - по 50 тыс. тенге. 
 
В акимате уточнили, что по 100 тыс. тенге получат:
 
  • лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - всего - 1709 человек; 
  • ветераны боевых действий на территории других государств - 2725 человек;
  • одна вдова воина, погибшего в Великой Отечественной войне, не вступившая в повторный брак;
  • родители и не вступившие в повторный брак супруги военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане - 29 человек.
 
По 50 тыс. тенге будет выделено: 
 
  • участникам трудового фронта (работавшим в тылу во время Великой Отечественной войны), в том числе награжденным медалями и орденами СССР, а также не награжденным по 50 тыс. тенге 12 тыс. чел.). 
  • супруге (супругу) умершего инвалида Великой Отечественной войны или лица, приравненного по льготам к инвалидам войны, умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак - 590 человек.

Ранее сообщалось, что в текущем году парад в честь Дня Победы не будет проводиться из-за нестабильной эпидобстановки в стране.
 

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