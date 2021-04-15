Минобороны: в Казахстане не планируется военный парад на 7 и 9 мая

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НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В Министерстве обороны Республики Казахстан сообщили, что парад в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы не будет проводиться из-за нестабильной эпидобстановки в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, в 2021 году проведение военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы не планируется", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

В ведомстве добавили, что будут организованы памятные мероприятия в гарнизонах с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.





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