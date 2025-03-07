06.03.2025, 17:58 10771
Президенты Казахстана и России отметили динамичное развитие межгосударственных отношений
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер России Владимир Путин в ходе телефонного разговора отметили динамичное развитие межгосударственных отношений двух стран в духе дружбы, добрососедства и союзничества, сообщает пресс-служба главы государства.
Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности.
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07.03.2025, 08:30 15286
Генассамблея ООН приняла резолюцию о восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны Дополнено
Фото: news.un.org
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Москва. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны", сообщили в посольстве РФ в РК.
В этом году мы будем праздновать восьмидесятую годовщину Победы над нацизмом, фашизмом и японским милитаризмом. В 1945 году идеалы добра, справедливости и гуманизма восторжествовали над самыми уродливыми проявлениями идеологии расового превосходства. Наш мир, Организация Объединенных Наций, ее Устав, на котором стоит современное международное право, - все это итоги этой Победы", - сказал постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.
Он отметил, что Победа досталась дорогой ценой.
Народы Советского Союза принесли в жертву 27 миллионов человек, Китай - 35 миллионов, США - около полумиллиона человек, Сербия организовала крупнейшее антифашистское сопротивление и партизанское движение в Европе. Миллионы жертв принесли другие участники антигитлеровской коалиции, которые находились не только в Европе, но и в Латинской Америке, и в Азии. Боевые действия шли и на Африканском континенте. Кроме того, сотни тысяч африканских бойцов были отправлены на европейский фронт. По возвращении домой эти герои сыграли важную роль в запуске процесса деколонизации", - сообщил Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что Победа стала возможной только благодаря беспрецедентной сплоченности держав и их народов перед лицом абсолютного зла.
Не случайно члены антигитлеровской коалиции нарекли себя Объединенными Нациями. Сегодня мы - члены международной организации, носящей именно это имя, связаны общим долгом - чтить совершенный героями подвиг и помнить как о тех, кто пал на полях сражений, так и о беспрецедентных жертвах среди гражданского населения: обо всех, кого уморили голодом, отравили в газовых камерах, расстреляли в ходе массовых казней", - подчеркнул Небензя.
По его словам, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны, проект резолюции предусматривает проведение специального торжественного заседания Генеральной ассамблеи ООН в течение второй недели мая в 2025 году и постановляет впоследствии проводить такие заседания каждые пять лет.
Напомним, 4 марта в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке постоянный представитель России при Организации Василий Небензя представил от имени группы основных соавторов, включая Казахстан, проект резолюции "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны". Среди соавторов резолюции помимо Казахстана - Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Китай, Сербия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Работа над резолюцией была посвящена предстоящей в этом году восьмидесятой годовщине Победы над нацизмом, фашизмом и японским милитаризмом.
Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан сделали совместное заявление в ООН. Его текст опубликован на сайте постоянного представительства Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
В этом году отмечается 80-я годовщина исторической Победы во Второй мировой войне, которая стала самой кровопролитной в истории человечества. Она унесла жизни 27 миллионов представителей многонационального народа Советского Союза, погибших на фронтах, под бомбежками, замученных в оккупации и концентрационных лагерях, умерших от холода и голода.
Напоминаем, что деяния главных нацистских преступников, несущих всю полноту ответственности за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. В нем были подтверждены факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения. Все эти чудовищные преступления должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Считаем категорически недопустимым стремление героизировать нацистов и их приспешников. Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и нацистскую Германию являются аморальными и кощунственными по отношению к памяти десятков миллионов павших за освобождение мира от ужасов национал-социализма. Наш священный долг - сохранить правду об общей Победе над нацизмом, не допустить рецидивов идеологии ненависти, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний", - говорится в заявлении.
06.03.2025, 21:03 8986
В ОДКБ высказались о возможном вводе войск на Украину
Фото: Акорда
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Москва. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Наталья Харитонова прокомментировала информацию о возможном вводе европейских войск на Украину.
В случае введения военных контингентов европейских стран на Украину в регионе неизбежно возникнут новые риски безопасности. Это не может не беспокоить отдельные государства - члены Организации и саму Организацию тоже", - заявила Наталья Харитонова.
Она добавила, что организация готова предложить разные варианты помощи той стране, которая о такой помощи попросит.
Только в полном соответствии с уставными документами ОДКБ и в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности ОДКБ", - добавила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что США приостанавливают всю военную помощь Украине.
03.03.2025, 14:56 81476
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном составил $533 млн
Фото: primeminister.kz
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Баку. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках официального визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и передал ему теплые слова приветствия от главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба правительства.
Также Бектенов и премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в транспортно-логистической отрасли, развития культурно-гуманитарных связей.
В 2024 году товарооборот между двумя странами составил $533 млн. Казахстан готов нарастить поставки 130 видов несырьевых товаров в Азербайджан на сумму свыше $340 млн. Внимание уделено взаимодействию в транспортно-логистической сфере. За прошлый год объем перевозок грузов по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. Между железными дорогами двух стран завершена интеграция платформы Digital Trade Corridor. Стороны подтвердили намерение приложить все усилия для поднятия двустороннего товарооборота на более высокий уровень", - сообщили в пресс-службе.
По итогам встреч подписан ряд двусторонних документов.
Среди них документ по проектированию и строительству подводной оптоволоконной линии связи по маршруту Казахстан - Азербайджан. Проект имеет стратегическое значение для повышения качества и надежности связи, расширения передачи данных между Азией и Европой", - отметили в правительстве.
Стороны также обсудили взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере. Азербайджанская сторона высоко оценила вклад Казахстана в процесс восстановления Карабаха.
28.02.2025, 18:32 164756
Встреча на космодроме: главы Минцифры и Роскосмоса обсудили совместные проекты
Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 70-летия космодрома Байконур, которое состоится в этом году
Фото: МЦРИАП РК
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Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов провели встречу на космодроме Байконур, сообщает пресс-служба МЦРИАП.
В ходе встречи участники посетили объекты комплекса и ознакомились с ходом реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек", который является стратегическим направлением в развитии космической отрасли Казахстана и России. Он направлен на создание новой пусковой инфраструктуры, обеспечивающей запуск перспективных ракет-носителей.
Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 70-летия космодрома Байконур, которое состоится в этом году. Обсуждались основные мероприятия, посвященные юбилею, и их организационные вопросы", - отметили в ведомстве.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства в сфере космических исследований и запусков, а также в реализации совместных проектов, направленных на развитие и использование космической инфраструктуры.
Напомним, сегодня утром с космодрома стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-30".
28.02.2025, 12:24 176966
Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Соглашение будет реализовано в конце марта - апреле этого года
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Тегеран. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Иранский парламент ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
По словам министра промышленности, рудников и торговли Мохаммада Атабака, торговое соглашение с ЕАЭС было ратифицировано парламентом Ирана и будет реализовано в конце марта - апреле этого года", - пишет агентство.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.
Напомним, 26 декабря Высший Евразийский экономический совет предоставил Ирану статус государства - наблюдателя при ЕАЭС.
27.02.2025, 13:07 213756
IACA нацелена на укрепление связей с Казахстаном - Харрис
Фото: Акорда
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с новым президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Памелой Харрис, сообщает Акорда.
Глава Казахстана поздравил ее с избранием на ответственный пост и выразил уверенность, что ее опыт придаст новый импульс деятельности организации. Он также подчеркнул, что обеспечение верховенства закона и реформирование судебной системы играют ключевую роль в построении правового государства.
Мы проводим чрезвычайно важные реформы, направленные на продвижение закона и порядка в Казахстане. Мы убеждены, что верховенство закона должно быть воплощено в жизнь. Я считаю, что это очень важно для обеспечения стабильности и процветания нашей страны. Поэтому я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество Международной ассоциации с Казахстаном и нашей судебной системой", - сказал Токаев.
В свою очередь руководитель IАСА высоко оценила проводимые в нашей стране правовые реформы и выразила готовность к продолжению взаимодействия. По ее словам, разделение функций судебной администрации и Верховного суда является одним из наиболее эффективных решений в мировой практике. Памела Харрис отметила, что ассоциация нацелена на укрепление связей с Казахстаном, а также рассказала об активном участии представителей национальной судебной администрации в работе IАСА.
В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты реформирования системы правосудия. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия между судебными органами, перспективам применения цифровых решений и искусственного интеллекта в судопроизводстве.
25.02.2025, 14:53 245381
Токаев обсудил с новым премьером Кыргызстана реализацию двусторонних проектов в водно-энергетической отрасли
Президент заявил о необходимости способствовать запуску индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев обсудили вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном, информирует Акорда.
Поздравив Адылбека Касымалиева с назначением главой кабмина Кыргызстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его первый официальный визит в Астану особенно важен для дальнейшего укрепления уз дружбы и союзничества между двумя братскими народами.
По словам президента, одной из главных задач правительств двух стран является контроль за полноценной реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. В частности, необходимо изыскать новые возможности по расширению объемов товарооборота, способствовать скорейшему запуску индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе, а также создать благоприятные условия для транзитно-транспортного сообщения.
В свою очередь Адылбек Касымалиев выразил благодарность за оказанное кыргызской делегации гостеприимство на казахской земле и передал наилучшие пожелания от главы Кыргызстана Садыра Жапарова.
Наш президент неизменно придает большое значение углублению дружеских, добрососедских отношений с братским Казахстаном. Благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встреч на высшем уровне, укрепляется сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах", - сказал руководитель правительства Кыргызстана.
Он заверил, что все задачи, поставленные главами государств, детально прорабатываются с казахстанскими коллегами.
Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в водно-энергетической отрасли.
Ранее сообщалось, что объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном достиг $1,6 млрд.
25.02.2025, 14:09 244026
Токаев и Новак обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества Казахстана и России
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель председателя правительства России Александр Новак обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, информирует Акорда.
В ходе встречи президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с Россией в 2024 году увеличился на 2,7%, составив 27,8 млрд долларов.
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