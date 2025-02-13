Взаимодействие Казахстана и России в сфере безопасности обсудили Токаев и Шойгу

Вопрос о том, на кого будет распространяться ставка 10%, требует дополнительного обсуждения

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Актобе. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители правительства обсудили поправки в Налоговый кодекс с бизнес-сообществом Актюбинской области. Рабочая группа в составе вице-министра национальной экономики РК Бауыржана Омарбекова и заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жаныбека Нуржанова собрала более 250 участников, включая предпринимателей, представителей маслихата и палаты предпринимателей "Атамекен", сообщает пресс-служба правительства.





Центральной темой встречи стало обсуждение предложений Правительства по установлению дифференцированных ставок НДС: 16%, 10%, 0% и освобождение. Также рассматривались предложения о полной отмене НДС для агропромышленного комплекса и введении промежуточной ставки 10% для сферы здравоохранения и коммерческой медицины.





Мы благодарны, что все-таки приняли понятие дифференцированной ставки 0% и 10%, о которых говорим уже с 2023 года как предложение. По 10%, пока вы указываете на медицину. Будут ли другие варианты или мы сейчас можем предлагать кого включать?", - задала вопрос предприниматель, руководитель подсектора финансовых услуг Отраслевого совета торговли и оказания услуг палаты "Атамекен" Виктория Исарова.





На что вице-министр национальной экономики отметил, что в этом вопросе важно понимать, что НДС - это один из ключевых источников пополнения бюджета.





Повышение и дифференциация ставки НДС позволят уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов и финансировать приоритетные государственные проекты. Мы предлагаем освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции. В настоящее время крестьянские хозяйства не являются плательщиками НДС, и мы это сохраняем. Юридические лица, занимающиеся сельским хозяйством, платят 30% от положенной суммы. Теперь они освобождаются от этого налога, что сделает продукцию, такую как картофель, помидоры, лук, капусту и т.д., более конкурентоспособной. Вопрос о том, на кого будет распространяться ставка 10%, требует дополнительного обсуждения. Мы также предлагаем пониженную ставку для сферы здравоохранения. Все предложения будут собраны, проанализированы и совместно с вами решены", - сказал Бауыржан Омарбеков.