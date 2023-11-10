09.11.2023, 18:46 34986
Токаев и Путин подписали ряд документов
Фото: Акорда
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе.
По итогам переговоров подписаны:
- Совместное заявление президента Казахстана и президента России к десятилетию подписания договора между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;
- План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
Также в рамках официального визита президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики РФ о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан;
- План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между РК и РФ на 2024-2026 годы;
- Совместный план мероприятий по взаимодействию КГД МФ РК и Федеральной таможенной службы РФ с участием представительств таможенных служб Казахстана и России на 2024-2025 годы;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;
- Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".
Ранее Токаев назвал визит Путина в Астану историческим.
новости по теме
09.11.2023, 17:52 36886
Президент России предложил расширить сотрудничество на Байконуре
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в ходе брифинга предложил расширить сотрудничество на Байконуре.
Важно, что нам с казахстанскими коллегами удалось сохранить и преумножить тесную кооперацию в области космических исследований", - цитирует ТАСС главу российского государств.
Он отметил, что страны продолжают совместную эксплуатацию космодрома Байконур.
Хотелось бы перейти к расширению сотрудничества", - добавил Владимир Путин.
Напомним, в октябре президент РК отметил необходимость тесного сотрудничества с Россией для развития Байконура.
09.11.2023, 17:32 37871
Путин: Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники, сообщает пресс-служба президента РК.
Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам, - заявил президент России.
Кроме того, Владимир Путин считает, что приоритетными направлениями сотрудничества наряду с сельским хозяйством также должны стать такие сферы, как образование и наука, высокие технологии, машиностроение, химическая промышленность, промышленное производство.
Как отметил глава государства, нынешний визит президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. По его словам, сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества.
В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек, проживающих в приграничных регионах.
Непоколебимые ценности дружбы, доверия и добрососедства - достояние наших предков, испокон веков бок о бок живших по обе стороны границы. Эти ценности мы обязаны сберечь и передать следующим поколениям", - подчеркнул он.
В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и др.
В завершение встречи лидеры подтвердили взаимную приверженность углублению многогранных казахстанско-российских отношений и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Ранее Токаев назвал визит Путина в Астану историческим.
09.11.2023, 16:33 40736
Токаев назвал визит Путина в Астану историческим
Фото: Акорда
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин провели переговоры в узком составе, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Владимира Путина является знаковым событием в летописи двусторонних отношений.
Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он, я напомню, был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю Вас с этой датой. Очень хорошо, что Ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, как я уже сегодня сказал, ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, историческое значение", - отметил президент.
Подчеркнув, что два народа связывают крепкие узы дружбы, историческая общность и добрососедские отношения, глава государства заявил об успешном развитии взаимодействия Казахстана и России по всем направлениям.
Динамично развивается промышленная кооперация. Здесь очень интересная цифра: представлены 143 проекта на сумму свыше 33 млрд долларов. Из них 140 проектов реализуются на территории Казахстана. Россия - безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. В нашей стране зарегистрировано более 20 тысяч российских компаний. Прямые инвестиции из Российской Федерации, по нашей оценке, превысили 20 млрд долларов. Причем только за последние два года вложено порядка 3,5 млрд долларов. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 млрд долларов", - привел данный президент Казахстана.
Также он отметил активное продвижение сотрудничества в нефтегазовой отрасли.
Договоренности по транзиту российской нефти в Китай, а также газа в Узбекистан через территорию Казахстана вывели взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства выразил уверенность, что солидный пакет соглашений и бизнес-контрактов, подписываемых в рамках XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае, раскроют весомый потенциал не только области, но и целых отраслей экономик двух стран.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что сегодняшняя встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее
Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются (...) Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит такой видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более, что выбрана очень важная тема. Продовольствие - это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем", - подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер высокое оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана - в ОДКБ.
В ходе переговоров главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению стратегического партнерства.
Особое внимание было уделено дальнейшему развитию межрегионального и приграничного сотрудничества. Стороны также обсудили ключевые аспекты взаимодействия в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, здравоохранение и культурно-гуманитарные связи.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных 27 млрд долларов.
09.11.2023, 15:03 43356
Токаев выразил надежду на стратегическое партнерство с Россией в решении проблемы дефицита водных ресурсов
Совместно с Россией реализуется единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш
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Кокшетау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул проблему дефицита водных ресурсов.
По словам Токаева, ситуация дефицита воды усугубляется высоким уровнем водоемкости ключевых отраслей отечественной экономики, особенно сельского хозяйства.
Он заявил, что Казахстан приступает к модернизации водного сектора. Планируется построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3500 километров каналов. Это, по его словам, позволит к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды.
Кроме того, в Казахстане разрабатывается новый Водный кодекс, направленный на снижение дефицита водных ресурсов.
Совместно с Россией реализуется единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш. Хотел бы отметить, что такую сложную проблему не решить усилиями лишь одной страны. К данному вопросу необходимо подходить сообща, с учетом разумного баланса интересов. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что наши отношения стратегического партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью заявил, что важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для двух стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы ее бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведется по линии федеральных и природоохранных ведомств, российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также комиссии по сохранению экосистемы реки Урал.
09.11.2023, 08:22 53166
Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом
Фото: Акорда
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном аэропорту глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента России Владимира Путина, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, президент России прибыл в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
В рамках форума состоится пленарное заседание с участием заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
Также состоится заседание казахстанско-российского делового совета, панельные сессии по темам:
- Обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях;
- Цифровые технологии в АПК;
- Молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании.
08.11.2023, 16:56 72021
Главы прокуратур стран - членов ШОС обсудили вопросы региональной безопасности
Главы надзорных органов государств - членов ШОС сошлись во мнении расширять влияние организации с целью обеспечения международной безопасности
Фото: Генпрокуратура РК
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Сиань. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 21-м заседании генеральных прокуроров стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества руководители прокуратур Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, Китая, РФ, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии обсудили вопросы государственной модернизации, региональной безопасности, борьбы с организованной преступностью и повышения квалификации прокуроров.
Главы надзорных органов государств - членов ШОС сошлись во мнении расширять влияние организации с целью обеспечения международной безопасности и правовых гарантий в процессе развития стран-участников, наращивать сотрудничество по противодействию преступлениям в финансово-экономической сфере, нарко- и киберпреступности, связанным с терроризмом и экстремизмом, развивать взаимодействие между прокурорскими образовательными организациями.
По итогам встречи руководителями прокуратур подписан протокол, определяющий приоритетные задачи и механизмы дальнейшего сотрудничества.
В своем выступлении генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отметил возрастающее сотрудничество органов прокуратуры Казахстана и Китая, синхронно отражающее отношения между лидерами двух государств, рассказали в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Также Асылов провел двустороннюю встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном, где обсудил актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, передачи осужденных, а также возврата незаконно выведенных активов.
08.11.2023, 16:18 73046
Генсек ОДКБ рассказал о негативном влиянии международной политической обстановки на нацбезопасность стран организации
Фото: odkb-csto.org
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Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов на 11-й встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.
Ухудшение международно-политической обстановки, усиление конфронтации на глобальном и региональном уровне сопровождается снижением уровня управляемости системой международных отношений. Следствием становится возникновение кризисных ситуаций в точках пересечения геополитических и геоэкономических интересов ключевых игроков. Ситуация усугубляется использованием гибридных технологий, что значительно затрудняет распознавание угроз и установление фактов нарушения национального суверенитета. Эрозия международного права, снижение авторитета и реального статуса международных организаций делают ситуацию все менее предсказуемой, формируют новые тенденции деградации обстановки на мировой арене. Это негативным образом влияет на состояние национальной безопасности наших государств", - заявил Тасмагамбетов.
Он отметил, что противостояние на глобальном уровне неизбежно отражается на региональном и даже субрегиональном уровнях, где обостряются застарелые проблемы и появляются новые.
Их разрешение требует дополнительных усилий по разработке механизмов обеспечения мира и стабильности, отвечающих требованиям времени. В полной мере это касается зоны ответственности ОДКБ. Это пространство уже стало местом, где апробируются различные гибридные технологии и формируются серьезные угрозы внутренней стабильности государств-участников организации. Соответственно, здесь возрастает роль субрегионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, так как зачастую, локальные проблемы имеют столь специфический характер, что ни одна глобальная международная организация не в состоянии ее разрешить. Важно, что эти локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели", - отметил генсек организации.
Он уточнил, что в случае зоны ответственности ОДКБ к таковым можно отнести территориальные споры, проблему границ и приграничные конфликты. Однако имеются и позитивные примеры постепенного решения таких вопросов. В частности, конфликтная ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном постепенно разрешается, причем без посредников, а благодаря усилиям глав государств. Идет работа по делимитации и демаркации участков общей границы.
Говоря о сложной ситуации на Южном Кавказе, Тасмагамбетов акцентировал внимание на том, что проект решения ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации в регионе и который не был принят в ноябре прошлого года на сессии СКБ, остается в силе в случае достижения консенсуса.
Также Тасмагамбетов напомнил, что на южных рубежах зоны ответственности ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков.
Инфильтрация террористических и экстремистских элементов связана не только с крайне сложной обстановкой в Афганистане, но и нестабильностью в приграничных с Афганистаном регионах. Все это дополнительно актуализирует задачу оперативного завершения работы над проектом Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Злободневной остается и проблема использования водных ресурсов в Центральной Азии. Ее политизация провоцирует наращивание конфликтного потенциала. А игнорирование этих вопросов может привести к катастрофическим последствиям на региональном уровне", - заявил он.
Он рассказал, что в рамках реагирования на новые вызовы и угрозы организация наращивает свои возможности по аналитическому обеспечению и прогностической деятельности. Большое внимание организация уделяет разработке эффективных методов противодействия угрозам в области биологической безопасности.
Ключевым направлением деятельности ОДКБ является кризисное реагирование и укрепление силовой составляющей, совершенствование систем подготовки и управления Коллективными силами Организации. Результаты усилий на регулярной основе апробируются в формате мероприятий совместной боевой подготовки. Развивается миротворческий трек - коллективный миротворческий потенциал ОДКБ доказал свою эффективность в январе 2022 года в ходе купирования кризисной ситуации в Казахстане", - напомнил генсек.
Генсек подытожил, что на фоне стремительной трансформации мировой обстановки, которая отражает ход глобального геополитического противостояния за будущее мироустройство, ОДКБ представляет собой внушительный коллективный военно-политический потенциал на пространстве Евразии.
А потому нам следует быть готовыми к совместному отражению все новых угроз и нейтрализации вызовов региональной безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности заверяет вас в своей готовности к совместной работе, обмену информацией и опытом", - добавил Тасмагамбетов.
08.11.2023, 09:50 70246
Партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер - Путин
Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности
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Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Партнерство России и Казахстана основано на принципах территориальной целостности и невмешательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля.
Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами", - сказал президент России.
Он отметил, что между двумя странами действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего - связи по линии администраций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов. Высокий уровень взаимодействия отражают в том числе личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - сказал Путин.
При этом сами отношения он охарактеризовал "по-настоящему дружескими". Президент РФ добавил, что обе стороны делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания обоих государств и для повышения качества жизни их граждан.
Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - пояснил президент.
Российские компании - "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" - и казахстанские партнеры уже осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов. По словам президента РФ, в дальнейшем они планируют нарастить сотрудничество.
Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом", - сказал Путин.
Кроме того, обе страны вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана отметил, что отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?