06.05.2025, 13:32 19371
Токаев наградил главу Компартии Вьетнама орденом Дружбы
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев главу Компартии Вьетнама То Лама орденом "Достық" I степени, сообщает Акорда.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Вьетнам выстроили отношения подлинно стратегического характера. Он напомнил, что в 1959 году Казахстан посетил первый президент Вьетнама Хо Ши Мин. Этот визит заложил прочную основу для развития многогранных связей двух стран.
Ваш государственный визит в нашу страну стал поистине историческим. Он ознаменовал важную веху в развитии казахско-вьетнамских отношений. По итогам сегодняшних переговоров мы договорились установить стратегическое партнерство, которое выводит двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Для этого у нас имеются политическая воля и значительный экономический потенциал, который открывает перед нами широкие перспективы. Придавая важное значение Вашей исключительной роли в укреплении уз дружбы между нашими странами позвольте вручить Вам государственную награду Республики Казахстан - орден "Достық" I степени. Убежден, что Вы и в дальнейшем будете способствовать укреплению плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом", - сказал Токаев.
То Лам выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу за вручение ему высокой государственной награды Казахстана.
Для меня это значимая награда, которая является результатом десятилетий сотрудничества и солидарности, ярким символом искренней привязанности и доверия между народами наших двух стран. Позвольте пожелать процветания Казахстану, счастья и благополучия казахстанскому народу", - подчеркнул генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.
Напомним, сегодня на переговорах в узком и расширенном составах президенты договорились довести товарооборот до 2 миллиардов долларов и развивать новые направления двустороннего сотрудничества.
новости по теме
06.05.2025, 14:56 17896
Токаев и То Лам приняли совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Вьетнамом
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
1. Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам;
2. Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;
3. Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;
4. Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025-2027 годы между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам;
5. Меморандум об установлении побратимских отношений между Акиматом Кызылординской области и провинцией Хынг Йен;
6. Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО "Qazaq Air" между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group;
7. Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО "НК "КазМунайГаз" и Petrovietnam Exploration Production;
8. Соглашение о сотрудничестве между Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан и Вьетнамским информационным агентством.
06.05.2025, 12:41 20646
Довести товарооборот до 2 миллиардов долларов планируют Казахстан и Вьетнам Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в расширенном формате, сообщает Акорда.
Глава Казахстана выразил поддержку стратегической цели Вьетнама - войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи.
В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом динамично развивается. За короткое время мы успешно реализовали ряд крупных проектов. Существуют все предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Подписанные в ходе данного исторического визита документы придадут новый импульс укреплению казахско-вьетнамских отношений", - подчеркнул Токаев.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено увеличению объема взаимной торговли. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 860 миллионов долларов. Стороны намерены довести этот показатель до 2 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.
Также состоялся обмен мнениями о перспективах совместной деятельности в сфере туризма.
В настоящее время между Казахстаном и Вьетнамом действует безвизовый режим, а количество прямых авиарейсов превышает 40.
В целях стимулирования взаимных туристических потоков президент Казахстана предложил изучить казахстанские направления, которые могут быть интересны вьетнамским гражданам.
То Лам выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за радушный прием и передал добрые поздравления от имени президента Вьетнама Лыонг Кыонга.
Вьетнам и Казахстан на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения. В августе 1959 года наш президент Хо Ши Мин совершил официальный визит в Казахстан, заложив прочную основу традиционной дружбы и многолетнего сотрудничества между нашими народами. С тех пор двусторонние отношения поступательно развиваются благодаря усилиям поколений лидеров и граждан. Партия и народ Вьетнама всегда будут признательны за поддержку, которую Казахстан оказал нашей стране в прошлом - в борьбе за национальное освобождение, а также оказывает сегодня - в деле развития", - отметил генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.
Касым-Жомарт Токаев отметил значимость проведения дней культуры Вьетнама в Казахстане, подчеркнув, что подобные мероприятия способствуют укреплению межкультурного диалога и взаимопонимания между народами.
В преддверии военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, глава государства особо отметил вклад нашего соотечественника генерал-лейтенанта Жансена Кереева в развитие военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.
В 1982 году Жансен Кереев был направлен во Вьетнам в качестве старшего советника штаба народной армии. Он оказал существенную помощь в укреплении обороноспособности и формировании Вооруженных сил страны. По инициативе Хо Ши Мина он был удостоен высшей воинской награды Вьетнама - ордена Красного Знамени", - сообщает Акорда.
В завершение переговоров глава Казахстана выразил уверенность в том, что визит То Лама ознаменует собой новую веху в истории традиционно дружественных связей между двумя государствами.
Ранее на переговорах в узком составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, прибывший в страну с официальным визитом, договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества.
Позже заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев на казахстанско-вьетнамском деловом круглом столе заявил, что Казахстан и Вьетнам усилят сотрудничество в трех ключевых областях: авиации, сельском хозяйстве и цифровизации.
06.05.2025, 12:14 21806
Сотрудничество в трех ключевых областях усилят Казахстан и Вьетнам
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев выступил на казахстанско-вьетнамском деловом круглом столе, где обозначил три приоритетных направления для развития двустороннего партнерства, сообщает Kazinform.
В частности, перспективы для совместной работы открываются в авиационной отрасли.
Сегодня мировой рынок грузовых авиаперевозок оценивается в 140 миллиардов долларов. Это масштабная ниша, где Казахстан готов развивать международный аэрохаб. Мы придаем большое значение сотрудничеству с компанией Sovico Group, которая завершает сделку по приобретению авиакомпании Qazaq Air. Это откроет возможности для наращивания парка воздушных судов и строительства современных логистических хабов", - заявил Кошербаев.
Вторым важным направлением вице-премьер назвал сельское хозяйство. Он подчеркнул, что Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ и входит в топ-10 стран - экспортеров пшеницы, является одним из мировых лидеров по экспорту муки.
В ближайшие три года мы планируем довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Будут введены в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тысяч тонн мяса в год и 11 яичных фабрик мощностью 850 миллионов яиц в год. Мы приглашаем вьетнамских партнеров к созданию совместных производств и внедрению современных, водосберегающих технологий", - добавил Ермек Кошербаев.
Особое внимание, по словам вице-премьера, уделяется цифровизации и инновациям. Казахстан занимает 24-е место в глобальном индексе электронного правительства и входит в десятку стран по качеству онлайн-сервисов.
Только за первое полугодие через eGov было оказано более 20 миллионов онлайн-услуг - почти 90% населения получили доступ к цифровым решениям. Astana Hub - наш ведущий технопарк - поддерживает более 1500 стартапов, в том числе с участием Google и Microsoft. В этом году мы запускаем Alem.AI - Национальный центр искусственного интеллекта, который станет флагманом технологического развития", - рассказал спикер.
Вьетнам, как один из лидеров в сфере ИТ, может стать стратегическим партнером Казахстана в цифровизации госуслуг, внедрении ИИ и обмене технологиями.
Напомним, сегодня на переговорах в узком составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, прибывший в страну с официальным визитом, договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества.
06.05.2025, 11:25 22796
Вьетнам - важный партнер Казахстана в Азии - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом подчеркнул, что Вьетнам - важный партнер Казахстана в Азии, сообщает Акорда.
Наши устремления на пути к процветанию во многом совпадают. Два года назад в ходе моего официального визита во Вьетнам мы договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества. В следующем месяце исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что дружественные связи двух народов будут и впредь укрепляться. Мы всегда готовы прилагать усилия для достижения общих целей и решения совместных задач", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь То Лам поблагодарил за оказанное на казахской земле гостеприимство и выразил уверенность, что результаты сегодняшних переговоров расширят горизонты отношений между Казахстаном и Вьетнамом.
Тот факт, что наша делегация решила посетить Вашу страну всего два года спустя после Вашего визита во Вьетнам, показывает активное развитие сотрудничества между нашими государствами, а также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия. Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии", - отметил генеральный секретарь ЦК КПВ.
Напомним, То Лам прибыл в Казахстан с государственным визитом.
05.05.2025, 19:20 28501
Токаев встретил в аэропорту генсека ЦК компартии Вьетнама
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.
В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал То Лама в Астане.
Я считаю, что ваш визит носит исторический характер, и, безусловно, послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом. То, что я увидел в ходе визита в вашу страну, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вернулся с глубоким убеждением, что с вашей страной необходимо работать в плане укрепления всесторонних связей в самых различных отраслях, потенциал сотрудничества очень большой", - сказал президент Казахстана.
В свою очередь генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выразил Касым-Жомарту Токаеву благодарность.
Ваше присутствие у трапа самолета - высокая честь, очень большой знак гостеприимства для нас и для всего вьетнамского народа. Казахстан и Вьетнам связывают давние отношения дружбы", - сказал он.
01.05.2025, 13:50 72246
Токаев поздравил премьер-министра Канады
Либеральная партия Канады победила на федеральных выборах
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления премьер-министру Канады Марку Карни по случаю победы Либеральной партии Канады на федеральных выборах, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой, а также подтвердил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.
30.04.2025, 16:02 86051
Генеральный секретарь Компартии Вьетнама посетит Казахстан с госвизитом
7 мая То Лам примет участие в военном параде в Астане в честь 80-летия Великой Победы
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 5-7 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, сообщает Акорда.
В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
7 мая генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.
30.04.2025, 15:37 81456
Партнерство по линии Евросоюза обсудил Токаев с премьер-министром Люксембурга
Стороны также обсудили сотрудничество в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден провели телефонную беседу, сообщает Акорда.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сделав особый акцент на взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях", - говорится в сообщении.
Токаев и Фриден подчеркнули значимость использования потенциала партнерства по линии Европейского союза, а также укрепления взаимодействия cо странами Бенилюкс.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.05.2025, 09:30В Астане пройдет парад, посвященный 80-летию Великой Победы 07.05.2025, 09:1814736В Казахстане отмечают День защитника Отечества 07.05.2025, 09:2213546На большей части Казахстана ожидается погода без осадков 07.05.2025, 11:0011186Посольство РК обратилось к казахстанцам-нелегалам в США 07.05.2025, 11:369101ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: в Астане проходит парад, посвященный 80-летию Великой Победы 01.05.2025, 08:36198341Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства народа 02.05.2025, 15:54191396В апреле в Алматы зафиксировано 2,6 тысячи нарушений ПДД водителями мопедов 01.05.2025, 13:31188066Казахстан вводит золотую визу 02.05.2025, 13:47183786Дожди и снегопады ожидаются в ближайшие дни в Казахстане 01.05.2025, 16:49183076Распространение саранчовых вредителей прогнозируют на площади 2,1 млн га в Казахстане 21.04.2025, 08:04218796В аэропорту Алматы проведут антитеррористические учения 22.04.2025, 19:19211911В Алматы более 200 водителей мопедов привлекли к ответственности 22.04.2025, 15:41211581Глава фонда "НеМолчи.kz" попросила убежища в Черногории 17.04.2025, 17:10205191Озвучена стоимость проезда на LRT в Астане 21.04.2025, 17:14203116В Казахстане запущена онлайн-платформа для поиска ветеранов Великой Отечественной войны
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?