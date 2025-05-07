Довести товарооборот до 2 миллиардов долларов планируют Казахстан и Вьетнам

В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 860 миллионов долларов

Фото: Акорда

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в расширенном формате, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в расширенном формате, сообщает Акорда





Глава Казахстана выразил поддержку стратегической цели Вьетнама - войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи.





В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом динамично развивается. За короткое время мы успешно реализовали ряд крупных проектов. Существуют все предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Подписанные в ходе данного исторического визита документы придадут новый импульс укреплению казахско-вьетнамских отношений", - подчеркнул Токаев.





Особое внимание в ходе переговоров было уделено увеличению объема взаимной торговли. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 860 миллионов долларов. Стороны намерены довести этот показатель до 2 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.





Также состоялся обмен мнениями о перспективах совместной деятельности в сфере туризма.





В настоящее время между Казахстаном и Вьетнамом действует безвизовый режим, а количество прямых авиарейсов превышает 40.





В целях стимулирования взаимных туристических потоков президент Казахстана предложил изучить казахстанские направления, которые могут быть интересны вьетнамским гражданам.





То Лам выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за радушный прием и передал добрые поздравления от имени президента Вьетнама Лыонг Кыонга.





Вьетнам и Казахстан на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения. В августе 1959 года наш президент Хо Ши Мин совершил официальный визит в Казахстан, заложив прочную основу традиционной дружбы и многолетнего сотрудничества между нашими народами. С тех пор двусторонние отношения поступательно развиваются благодаря усилиям поколений лидеров и граждан. Партия и народ Вьетнама всегда будут признательны за поддержку, которую Казахстан оказал нашей стране в прошлом - в борьбе за национальное освобождение, а также оказывает сегодня - в деле развития", - отметил генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.





Касым-Жомарт Токаев отметил значимость проведения дней культуры Вьетнама в Казахстане, подчеркнув, что подобные мероприятия способствуют укреплению межкультурного диалога и взаимопонимания между народами.





В преддверии военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, глава государства особо отметил вклад нашего соотечественника генерал-лейтенанта Жансена Кереева в развитие военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.





В 1982 году Жансен Кереев был направлен во Вьетнам в качестве старшего советника штаба народной армии. Он оказал существенную помощь в укреплении обороноспособности и формировании Вооруженных сил страны. По инициативе Хо Ши Мина он был удостоен высшей воинской награды Вьетнама - ордена Красного Знамени", - сообщает Акорда.





В завершение переговоров глава Казахстана выразил уверенность в том, что визит То Лама ознаменует собой новую веху в истории традиционно дружественных связей между двумя государствами.









Ранее на переговорах в узком составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, прибывший в страну с официальным визитом, договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества.



