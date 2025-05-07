Вьетнам - важный партнер Казахстана в Азии - Токаев

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли совместное - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли совместное заявление , сообщает Акорда.





Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:





1. Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам;





2. Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;





3. Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;





4. Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025-2027 годы между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам;





5. Меморандум об установлении побратимских отношений между Акиматом Кызылординской области и провинцией Хынг Йен;





6. Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО "Qazaq Air" между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group;





7. Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО "НК "КазМунайГаз" и Petrovietnam Exploration Production;





8. Соглашение о сотрудничестве между Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан и Вьетнамским информационным агентством.