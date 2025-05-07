Сотрудничество в трех ключевых областях усилят Казахстан и Вьетнам
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев выступил на казахстанско-вьетнамском деловом круглом столе, где обозначил три приоритетных направления для развития двустороннего партнерства, сообщает Kazinform.
В частности, перспективы для совместной работы открываются в авиационной отрасли.
Сегодня мировой рынок грузовых авиаперевозок оценивается в 140 миллиардов долларов. Это масштабная ниша, где Казахстан готов развивать международный аэрохаб. Мы придаем большое значение сотрудничеству с компанией Sovico Group, которая завершает сделку по приобретению авиакомпании Qazaq Air. Это откроет возможности для наращивания парка воздушных судов и строительства современных логистических хабов", - заявил Кошербаев.
Вторым важным направлением вице-премьер назвал сельское хозяйство. Он подчеркнул, что Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ и входит в топ-10 стран - экспортеров пшеницы, является одним из мировых лидеров по экспорту муки.
В ближайшие три года мы планируем довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Будут введены в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тысяч тонн мяса в год и 11 яичных фабрик мощностью 850 миллионов яиц в год. Мы приглашаем вьетнамских партнеров к созданию совместных производств и внедрению современных, водосберегающих технологий", - добавил Ермек Кошербаев.
Особое внимание, по словам вице-премьера, уделяется цифровизации и инновациям. Казахстан занимает 24-е место в глобальном индексе электронного правительства и входит в десятку стран по качеству онлайн-сервисов.
Только за первое полугодие через eGov было оказано более 20 миллионов онлайн-услуг - почти 90% населения получили доступ к цифровым решениям. Astana Hub - наш ведущий технопарк - поддерживает более 1500 стартапов, в том числе с участием Google и Microsoft. В этом году мы запускаем Alem.AI - Национальный центр искусственного интеллекта, который станет флагманом технологического развития", - рассказал спикер.
Вьетнам, как один из лидеров в сфере ИТ, может стать стратегическим партнером Казахстана в цифровизации госуслуг, внедрении ИИ и обмене технологиями.
Напомним, сегодня на переговорах в узком составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, прибывший в страну с официальным визитом, договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества.