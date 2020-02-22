Токаев: необходимо поставить заслон на пути происходящих в мире негативных процессов

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть "Хазрет Султан" и встретился с недавно избранным Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы, передает Kazakhstan Today.

Президент поздравил Наурызбая кажы Таганулы с назначением на высокий пост и пожелал успехов в дальнейшей работе. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся роли ДУМК в укреплении единства и стабильности в стране, а также в противодействии распространению деструктивных религиозных течений, сообщила пресс-служба Акорды.

Мы должны консолидировать общество на принципах согласия , единства и сплоченности. В нынешних условиях, когда в мире происходят негативные процессы, нам необходимо поставить заслон на их пути. Необходимо организовать качественную разъяснительную работу, которая будет служить интересам всего народа", - подчеркнул глава государства.

По информации пресс-службы, Наурызбай кажы Таганулы ознакомил президента с планами информационной, организационной и благотворительной работы. Деятельность ДУМК, по словам муфтия, будет основываться на семи духовных опорах: морали, патриотизме, воспитании, единстве, трудолюбии, высокой культуре и справедливости.

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