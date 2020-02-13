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Зампред АНК доложил Токаеву о встречах правительственной комиссии с жителями Кордайского района

12.02.2020, 19:44 4888
Зампред АНК доложил Токаеву о встречах правительственной комиссии с жителями Кордайского района
Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев на встрече с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым доложил об итогах встреч правительственной комиссии с жителями сел Кордайского района Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах встреч правительственной комиссии с жителями сел Масанчи, Каракемер, Сортобе, Аукатты и других населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на сохранение стабильности в стране, обеспечение единства и взаимопонимания между представителями всех этнических групп.
 
Как отметили в пресс-службе, в ходе встречи особое внимание было уделено таким вопросам, как взаимодействие дунганской общины Жамбылской области с местным казахским населением, изучение казахского языка, уважительное отношение к органам государственной власти. 
 
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 44 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.
 

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