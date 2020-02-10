Увеличилось количество погибших в результате беспорядков в Кордайском районе

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Тараз. 9 февраля. Kazakhstan Today - В ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области погибли 10 человек, передает Kazakhstan Today.

По данным " Хабар 24 ", число жертв составляет на текущий момент 10 человек.

7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. Режим ЧС объявили в Кордайском районе Жамбылской области . По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения.

Напомним, ранее сообщалось о 8 погибших. Алматинский филиал Казахстанского общества дунган сообщил имена погибших: Исыров Баху, 1988 года рождения; Чонтей Абдула, 1986 года рождения; Харсанов Рам; Ясыров Малик, учитель казахского языка и информатики средней школы №17 села Сортобе; Шисыр Рахим; Хишанло Сулейман; Лохаш Лугмар (село Булар Батыр); Киров Исхар (село Булар Батыр).

Как сообщил аким Масанчинского сельского округа, тех людей, которые лишились крова, разместили в детсадах и мечетях. Там сейчас находятся более 1,5 тыс. человек. Их обеспечили трехразовым горячим питанием, а также местные жители помогают теплой одеждой и вещами.





По данным вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова, 137 человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе, сообщает Almaty.tv





По его словам, в стационарах находятся 37 человек, в том числе 9 в реанимации, 18 готовятся к выписке.





По линии санавиации госпитализированы в клиники Алматы 6 человек.





100 человек осмотрены и находятся на амбулаторном наблюдении.

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