Режим ЧС объявили в Кордайском районе Жамбылской области

Тараз. 9 февраля. Kazakhstan Today - Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов объявил о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в Кордайском районе, передает Kazakhstan Today.

В соответствии законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", акимом Жамбылской области принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21.00 8 февраля 2020 года.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить первого заместителя акима области Бекболата Орынбекова и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения", - сообщили в областном акимате.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 8 человек от полученных травм скончались . Алматинский филиал Казахстанского общества дунган сообщил имена погибших: Исыров Баху, 1988 года рождения; Чонтей Абдула, 1986 года рождения; Харсанов Рам; Ясыров Малик, учитель казахского языка и информатики средней школы №17 села Сортобе; Шисыр Рахим; Хишанло Сулейман; Лохаш Лугмар (село Булар Батыр); Киров Исхар (село Булар Батыр).





Были задержано и доставлены в отдел полиции 47 человек. По информации акимата, всех задержанных в результате конфликта отпустили.

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