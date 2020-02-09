В ходе массовых беспорядков в Жамбылской области погибли 8 человек (ВИДЕО)

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - В ходе массовых беспорядков в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области погибли 8 человек, об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.
7 февраля, в 19.00, в департамент полиции поступила информация о том, что на окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые из хулиганских побуждений начали групповую драку. На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД. Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее. Через социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличения количество участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек", - сказал Тургумбаев.
По его словам, в село Масанчи с целью обеспечения общественного порядка были направлены дополнительные силы полиции. Участники драки оказали активное сопротивление стражам порядка, грубое неповиновение их законным требованиям.
Хулиганы применили металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. Конфликтом были также охвачены другие села. По периметру населенных пунктов были выставлены блокпосты. В ходе массовой драки несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 8 человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили также сотрудники полиции", - сказал глава МВД.
По предварительным данным, в результате массовых беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.
В настоящее время ситуация в Кордайском районе Жамбылской области стабилизирована", - отметил министр.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Президент РК дал ряд поручений государственным органам для устранения последствий данного происшествия.
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