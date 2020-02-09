Токаев дал ряд поручений в связи с событиями в Жамбылской области (ВИДЕО)

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользоваться провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии", - сказал Токаев в своем заявлении.





Глава государства заявил о необходимости срочных мер государственных органов по устранению последствий этого серьезного инцидента.

В связи с этим поручаю:

Первое. Создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Сапарбаева Бердибека Машбековича. Прежде всего следует выяснить основные причины конфликта. Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера. Правительственная комиссия совместно с акимом Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять План восстановления собственности пострадавших. Всем семьям погибших и раненых нужно оказать необходимую помощь. Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.

Второе. Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу. Виновные должны быть строго наказаны.

Третье. Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", - заявил президент.

Глава государства также обратился к гражданам Казахстана.

Уважаемые казахстанцы! Мир и общественное согласие являются фундаментом нашего государства. Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. Мы не допустим, чтобы отдельные граждане, в том числе и в первую очередь провокаторы, нанесли ущерб нашему общему достоянию. Уверен, в этом нас поддерживает абсолютное большинство наших соотечественников. Призываю граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности. Государственные органы со своей стороны примут все необходимые меры для решения возникших проблем", - сказал Токаев.

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