Токаев обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки"
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании совета глав государств - членов ШОС обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран "шанхайской десятки", сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, первым направлением президент назвал укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.
Текущая непростая ситуация - во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и в конечном счете укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте", - заявил он.
Также в речи была отмечена необходимость разработки и принятия соглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с "силами трех зол".
Кроме того, укрепление кибербезопасности названо еще одной актуальной задачей, стоящей перед участниками.
В данном ключе Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС. По мнению президента Казахстана, принимаемый сегодня план взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает названным целям.
Вторым приоритетным направлением сотрудничества президент обозначил расширение торгово-экономических связей.
Важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами. Рост взаимной торговли становится общей тенденцией для пространства ШОС. Так, торговля Казахстана со странами ШОС по итогам прошлого года выросла на 6,5%. Страны ШОС имеют солидную технологическую базу и обладают колоссальным рынком для развития всех жизненно важных секторов экономики. Существенно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов. В этой связи актуальным остается предложение Казахстана о создании базы экономических преференций ШОС", - заявил президент.
Третье направление сотрудничества - укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок.
Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта "Один пояс, один путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению Север - Юг, включая вектор Центральная Азия - Южная Азия. Для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Отдельно глава государства остановился на необходимости реформирования и модернизации ШОС.
В условиях стремительных глобальных изменений перед нами стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. Продолжающийся процесс расширения организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли секретариата ШОС и генерального секретаря", - заявил он.
Как отметил лидер Казахстана, все высказанные предложения продиктованы искренним стремлением внести посильную лепту в достижение общих благородных целей, которые разделяют все страны ШОС.
Напомним, сегодня в Астане проходит 24-й саммит ШОС.