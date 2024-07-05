04.07.2024, 10:10 20256

В Астане проходит 24-й саммит ШОС

В Астане проходит 24-й саммит ШОС
Фото: Акорда
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит 24 заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Во Дворец Независимости прибывают высокопоставленные гости, передает корреспондент агентства.

В мероприятии принимают участие лидеры и высокопоставленные чиновники входящих в объединение государств, лидеры стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Будут проведены заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча в формате ШОС+. На этой встрече помимо государств - членов ШОС будут принимать участие наблюдатели, партнеры по диалогу, гости председательствующей стороны, а также ряд руководителей международных организаций.

На саммите будет рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В ходе заседания будет принята Астанинская декларация, инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Также будет принято решение о завершении процедуры приема Беларуси в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства - члена организации.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
 
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Теги:ШОССаммит

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04.07.2024, 18:15 10131

В Актюбинской области свыше 22 тысяч га земель вернули государству

Выявлено отсутствие поголовья для выпаса на земельном участке
В Актюбинской области свыше 22 тысяч га земель вернули государству
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области свыше 22 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения вернули государству, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

По результатам проверки у крестьянского хозяйства "Рахимжан", расположенного в Жанаконысском сельском округе Шалкарского района Актюбинской области по базе идентификации сельскохозяйственных животных выявлено отсутствие поголовья для выпаса на земельном участке площадью 22 300 га (...) Земельный участок возвращен в земельный фонд района", - проинформировали в министерстве.


Также подчеркивается, что работа по возврату в государственный фонд неиспользуемых земель и земель, представленных с нарушением законодательства, продолжается.

Ранее в Актобе земельные участки на 156 млн тенге вернули в госфонд.
 
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Теги:АктобеЗемляВозвратгосударство
04.07.2024, 08:20 22766

Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Индии

Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии
Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Индии
Фото: Акорда
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе индийского штата Уттар-Прадеш, сообщила пресс-служба Акорды.

С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.


По данным РИА Новости, более ста человек погибли в давке на религиозном мероприятии в индийском штате Уттар-Прадеш, в округе Хатрас. Среди погибших много женщин, а также есть дети.

Инцидент произошел после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. По словам одного из выживших, давка произошла, когда религиозное мероприятие закончилось и все начали покидать место собрания.
 
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Теги:ТокаевсоболезнованиеИндиядавка
03.07.2024, 14:14 50986

Филиал Пекинского университета и культурные центры открыли главы Казахстана и КНР

Токаев и Си Цзиньпин также приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по ТМТМ
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия ряда объектов, сообщает Акорда.

Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого шелкового пути, по завершении которого президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов", - рассказали в Акорде.


Также президенты торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане.

Открытие данных центров знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран, пояснили в пресс-службе президента РК.

Особым событием также стало открытие Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана.

Сотрудничество казахстанского и китайского вузов предоставит студентам уникальные возможности для обучения и профессионального роста, будет способствовать развитию языковых навыков, межкультурной коммуникации и научных исследований.

Как ожидается, успешная реализация данных проектов станет важным шагом на пути активизации культурных и образовательных обменов, а также развития политических и экономических отношений между двумя странами", - добавили в Акорде.

 
03.07.2024, 11:19 57016

Два фонтана заберут у частников в собственность Алматы

Один из фонтанов находится на территории "Казахфильма", второй принадлежит ЖК "Столичный"
Два фонтана заберут у частников в собственность Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы два частных фонтана передадут на баланс города.

Владельцы двух частных фонтанов - АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и ЖК "Столичный" уже выразили готовность передать свои объекты в коммунальную собственность", - сообщили в горакимате.


Там отметили, что фонтаны, расположенные на частных территориях, часто находятся в неудовлетворительном, заброшенном состоянии, не функционируют или требуют капитального ремонта в связи с отсутствием финансовых средств у собственников.

Передача в госсобственность позволит обеспечить их устойчивое функционирование и улучшение городской среды в целом, считает представитель ТОО "Eco Almaty" Джанибек Кенжалиев.

Всего в Алматы 150 фонтанов, из них 66 коммунальных и 84 частных. И те и другие приводят в порядок в рамках акции "Алматы жазы".

За неделю в мегаполисе очистили 60 фонтанов, находящихся в коммунальной собственности. Еще 6 находятся на реконструкции. Чистят и ремонтируют также фонтаны, расположенные на частной территории, и современные пешеходные фонтаны, 13 из которых - коммунальные.  

акимат Алматы

Ранее алматинцы пожаловались на собственника фонтана возле исторической гостиницы "Казахстан", который превратил часть объекта в бассейн без разрешительных документов.

В настоящее время работы на фонтане, находящемся на территории охранной зоны, приостановлены. Собственника привлекут к ответственности.

Также сообщалось, что в Алматы восстановили исторический фонтан "Тысяча струй" возле КБТУ.

Отметим, что проводимые в Алматы реконструкции исторических и любимых алматинцами мест далеко не всегда идут им на пользу. В частности, в июне экоактивисты обратились к акиму Алматы с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку озера Сайран и его зеленой зоны.
 
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Теги:ФонтанАлматыгоссобственность
03.07.2024, 09:54 61591

Правительство выделило 12 млрд тенге на компенсацию потерь бизнеса после паводков

Региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 178 заявок МСБ
Правительство выделило 12 млрд тенге на компенсацию потерь бизнеса после паводков
Фото: МЧС
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана приняло постановление о выделении более 12 млрд тенге из своего резерва для компенсации имущественных потерь малого и среднего бизнеса после масштабных паводков. Региональные комиссии уже принимают заявки предпринимателей.

Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млрд тенге. В целом, согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и др. Сегодня проводятся оценки и сметные работы, по итогам которых заявки внесут на рассмотрение региональных комиссий", - проинформировали в правительстве.


Таким образом, более 12 млрд тенге из резерва правительства будут перечислены бюджетам Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей для компенсации имущественных потерь МСБ.

Напомним, ранее из чрезвычайного резерва также было выделено свыше 2,4 млрд тенге на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.
 
02.07.2024, 21:21 81346

Число туристов из Китая в Казахстане достигло почти 400 тысяч

311 тысяч казахстанцев посетили Китай
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта РК провел встречу с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области туризма, сообщает пресс-служба МТС РК.

За последние годы принят ряд мер, направленных на активизацию сотрудничества в сфере туризма, а также в целях увеличения туристского потока", - сказал глава ведомства РК.


В 2023 году число туристов из Китая в Казахстан многократно возросло, достигнув 367 тысяч человек. В то же время 311 тысяч казахстанцев посетили Китай, что вдвое превышает показатель 2022 года.

Министр также подчеркнул, что в настоящее время по маршруту Казахстан - Китай выполняется 44 рейса в неделю.

Для продвижения туристического потенциала страны в рамках государственного визита председателя КНР в Казахстан мы также подпишем меморандум о взаимопонимании с Медиакорпорацией Китая (СМG) о сотрудничестве в области туризма", - отметил министр туризма и спорта РК.


Министр культуры и туризма КНР Сунь Ели выразил готовность продолжить взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма для дальнейшего развития экономических, торговых и гуманитарных связей между двумя странами.

В завершение встречи Маржикпаев напомнил о проведении Всемирных игр кочевников в сентябре этого года, где выступит национальная сборная Китая.

Также в декабре 2024 года в Алматы планируется провести церемонию закрытия Года казахстанского туризма в Китае.
 
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Теги:туризмКитайКазахстан
02.07.2024, 16:05 90986

Роман Скляр возглавит Наццентр по инвестиционной деятельности

Распоряжением премьер-министра определены задачи НЦИД
Роман Скляр возглавит Наццентр по инвестиционной деятельности
Фото: primeminister.kz
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр возглавит Национальный центр по инвестиционной деятельности, передает корреспондент агентства.

Распоряжением премьер-министра в Казахстане создается новая структура - Национальный центр по инвестиционной деятельности.

Общее руководство деятельностью НЦИД осуществляет первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в распоряжении.


Документом определены следующие задачи НЦИД:
  •  организация деятельности секретариата совета по привлечению инвестиций;
  •  выработка предложений по совершенствованию регуляторной политики для создания конкурентоспособного инвестиционного климата;
  •  сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов по поручению руководства правительства;
  •  межотраслевая координация при сопровождении и мониторинге реализации инвестиционных проектов по предоставлению государственных услуг;
  •  выработка предложений по совершенствованию бизнес-процессов государственных органов, осуществляющих государственные услуги инвесторам.
 
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Теги:ИнвестицииЦентрСкляр
02.07.2024, 14:01 89631

В "АлматыЭнергоСбыт" назначен новый руководитель

Компанию возглавила Гульжан Исламова
Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым генеральным директором ТОО "АлматыЭнергоСбыт" назначена Гульжан Исламова, сообщает пресс-служба АО "Самрук-Энерго".

Прежний руководитель компании Едил Копенов покинул пост в связи с переходом на другую позицию в группе компаний "Самрук-Энерго", - сообщили в пресс-службе.


Гульжан Исламова окончила Жетысуский экономический институт по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". В разные годы работала ведущим специалистом, главным специалистом службы сбыта по Алматинской области, главным специалистом центральной службы сбыта и обеспечения энергоресурсами.

Возглавляла районные отделения энергосбыта № 4, № 3, № 7 города Алматы.

До назначения на должность генерального директора была управляющим директором по сбыту ТОО "АлматыЭнергоСбыт".

Напомним, этим летом алматинцы столкнулись с постоянными отключениями электроэнергии в разных районах города. В частности, на постоянные отключения света жалуются жители Турксибского района Алматы.

Свет выключают еженедельно. Как только начинается жаркий летний сезон, так начинаются проблемы", - написала в редакцию одна из жительниц района.


Она подчеркнула, что в Алматы давно пора менять всю систему подачи электричества, так как она не выдерживает нагрузок от современной техники и с наступлением жары начинаются бесконечные аварии.

25 июня от электроснабжения также в очередной раз отключили микрорайон Нур Алатау.

Такая же ситуация со светом происходила в прошлом году. С наступлением лета системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. Это приводит к частому отключению электричества.
 

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