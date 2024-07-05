04.07.2024, 10:10 20256
В Астане проходит 24-й саммит ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит 24 заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Во Дворец Независимости прибывают высокопоставленные гости, передает корреспондент агентства.
В мероприятии принимают участие лидеры и высокопоставленные чиновники входящих в объединение государств, лидеры стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.
Будут проведены заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча в формате ШОС+. На этой встрече помимо государств - членов ШОС будут принимать участие наблюдатели, партнеры по диалогу, гости председательствующей стороны, а также ряд руководителей международных организаций.
На саммите будет рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В ходе заседания будет принята Астанинская декларация, инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Также будет принято решение о завершении процедуры приема Беларуси в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства - члена организации.
ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
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04.07.2024, 18:15 10131
В Актюбинской области свыше 22 тысяч га земель вернули государству
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области свыше 22 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения вернули государству, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
По результатам проверки у крестьянского хозяйства "Рахимжан", расположенного в Жанаконысском сельском округе Шалкарского района Актюбинской области по базе идентификации сельскохозяйственных животных выявлено отсутствие поголовья для выпаса на земельном участке площадью 22 300 га (...) Земельный участок возвращен в земельный фонд района", - проинформировали в министерстве.
Также подчеркивается, что работа по возврату в государственный фонд неиспользуемых земель и земель, представленных с нарушением законодательства, продолжается.
Ранее в Актобе земельные участки на 156 млн тенге вернули в госфонд.
04.07.2024, 08:20 22766
Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Индии
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе индийского штата Уттар-Прадеш, сообщила пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
По данным РИА Новости, более ста человек погибли в давке на религиозном мероприятии в индийском штате Уттар-Прадеш, в округе Хатрас. Среди погибших много женщин, а также есть дети.
Инцидент произошел после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. По словам одного из выживших, давка произошла, когда религиозное мероприятие закончилось и все начали покидать место собрания.
03.07.2024, 14:14 50986
Филиал Пекинского университета и культурные центры открыли главы Казахстана и КНР
Токаев и Си Цзиньпин также приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по ТМТМ
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия ряда объектов, сообщает Акорда.
Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого шелкового пути, по завершении которого президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов", - рассказали в Акорде.
Также президенты торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане.
Открытие данных центров знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран, пояснили в пресс-службе президента РК.
Особым событием также стало открытие Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана.
Сотрудничество казахстанского и китайского вузов предоставит студентам уникальные возможности для обучения и профессионального роста, будет способствовать развитию языковых навыков, межкультурной коммуникации и научных исследований.
Как ожидается, успешная реализация данных проектов станет важным шагом на пути активизации культурных и образовательных обменов, а также развития политических и экономических отношений между двумя странами", - добавили в Акорде.
03.07.2024, 11:19 57016
Два фонтана заберут у частников в собственность Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы два частных фонтана передадут на баланс города.
Владельцы двух частных фонтанов - АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и ЖК "Столичный" уже выразили готовность передать свои объекты в коммунальную собственность", - сообщили в горакимате.
Там отметили, что фонтаны, расположенные на частных территориях, часто находятся в неудовлетворительном, заброшенном состоянии, не функционируют или требуют капитального ремонта в связи с отсутствием финансовых средств у собственников.
Передача в госсобственность позволит обеспечить их устойчивое функционирование и улучшение городской среды в целом, считает представитель ТОО "Eco Almaty" Джанибек Кенжалиев.
Всего в Алматы 150 фонтанов, из них 66 коммунальных и 84 частных. И те и другие приводят в порядок в рамках акции "Алматы жазы".
За неделю в мегаполисе очистили 60 фонтанов, находящихся в коммунальной собственности. Еще 6 находятся на реконструкции. Чистят и ремонтируют также фонтаны, расположенные на частной территории, и современные пешеходные фонтаны, 13 из которых - коммунальные.
Ранее алматинцы пожаловались на собственника фонтана возле исторической гостиницы "Казахстан", который превратил часть объекта в бассейн без разрешительных документов.
В настоящее время работы на фонтане, находящемся на территории охранной зоны, приостановлены. Собственника привлекут к ответственности.
Также сообщалось, что в Алматы восстановили исторический фонтан "Тысяча струй" возле КБТУ.
Отметим, что проводимые в Алматы реконструкции исторических и любимых алматинцами мест далеко не всегда идут им на пользу. В частности, в июне экоактивисты обратились к акиму Алматы с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку озера Сайран и его зеленой зоны.
03.07.2024, 09:54 61591
Правительство выделило 12 млрд тенге на компенсацию потерь бизнеса после паводков
Фото: МЧС
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана приняло постановление о выделении более 12 млрд тенге из своего резерва для компенсации имущественных потерь малого и среднего бизнеса после масштабных паводков. Региональные комиссии уже принимают заявки предпринимателей.
Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млрд тенге. В целом, согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и др. Сегодня проводятся оценки и сметные работы, по итогам которых заявки внесут на рассмотрение региональных комиссий", - проинформировали в правительстве.
Таким образом, более 12 млрд тенге из резерва правительства будут перечислены бюджетам Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей для компенсации имущественных потерь МСБ.
Напомним, ранее из чрезвычайного резерва также было выделено свыше 2,4 млрд тенге на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.
02.07.2024, 21:21 81346
Число туристов из Китая в Казахстане достигло почти 400 тысяч
311 тысяч казахстанцев посетили Китай
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта РК провел встречу с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области туризма, сообщает пресс-служба МТС РК.
За последние годы принят ряд мер, направленных на активизацию сотрудничества в сфере туризма, а также в целях увеличения туристского потока", - сказал глава ведомства РК.
В 2023 году число туристов из Китая в Казахстан многократно возросло, достигнув 367 тысяч человек. В то же время 311 тысяч казахстанцев посетили Китай, что вдвое превышает показатель 2022 года.
Министр также подчеркнул, что в настоящее время по маршруту Казахстан - Китай выполняется 44 рейса в неделю.
Для продвижения туристического потенциала страны в рамках государственного визита председателя КНР в Казахстан мы также подпишем меморандум о взаимопонимании с Медиакорпорацией Китая (СМG) о сотрудничестве в области туризма", - отметил министр туризма и спорта РК.
Министр культуры и туризма КНР Сунь Ели выразил готовность продолжить взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма для дальнейшего развития экономических, торговых и гуманитарных связей между двумя странами.
В завершение встречи Маржикпаев напомнил о проведении Всемирных игр кочевников в сентябре этого года, где выступит национальная сборная Китая.
Также в декабре 2024 года в Алматы планируется провести церемонию закрытия Года казахстанского туризма в Китае.
02.07.2024, 16:05 90986
Роман Скляр возглавит Наццентр по инвестиционной деятельности
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр возглавит Национальный центр по инвестиционной деятельности, передает корреспондент агентства.
Распоряжением премьер-министра в Казахстане создается новая структура - Национальный центр по инвестиционной деятельности.
Общее руководство деятельностью НЦИД осуществляет первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в распоряжении.
Документом определены следующие задачи НЦИД:
- организация деятельности секретариата совета по привлечению инвестиций;
- выработка предложений по совершенствованию регуляторной политики для создания конкурентоспособного инвестиционного климата;
- сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов по поручению руководства правительства;
- межотраслевая координация при сопровождении и мониторинге реализации инвестиционных проектов по предоставлению государственных услуг;
- выработка предложений по совершенствованию бизнес-процессов государственных органов, осуществляющих государственные услуги инвесторам.
02.07.2024, 14:01 89631
В "АлматыЭнергоСбыт" назначен новый руководитель
Компанию возглавила Гульжан Исламова
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым генеральным директором ТОО "АлматыЭнергоСбыт" назначена Гульжан Исламова, сообщает пресс-служба АО "Самрук-Энерго".
Прежний руководитель компании Едил Копенов покинул пост в связи с переходом на другую позицию в группе компаний "Самрук-Энерго", - сообщили в пресс-службе.
Гульжан Исламова окончила Жетысуский экономический институт по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". В разные годы работала ведущим специалистом, главным специалистом службы сбыта по Алматинской области, главным специалистом центральной службы сбыта и обеспечения энергоресурсами.
Возглавляла районные отделения энергосбыта № 4, № 3, № 7 города Алматы.
До назначения на должность генерального директора была управляющим директором по сбыту ТОО "АлматыЭнергоСбыт".
Напомним, этим летом алматинцы столкнулись с постоянными отключениями электроэнергии в разных районах города. В частности, на постоянные отключения света жалуются жители Турксибского района Алматы.
Свет выключают еженедельно. Как только начинается жаркий летний сезон, так начинаются проблемы", - написала в редакцию одна из жительниц района.
Она подчеркнула, что в Алматы давно пора менять всю систему подачи электричества, так как она не выдерживает нагрузок от современной техники и с наступлением жары начинаются бесконечные аварии.
25 июня от электроснабжения также в очередной раз отключили микрорайон Нур Алатау.
Такая же ситуация со светом происходила в прошлом году. С наступлением лета системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. Это приводит к частому отключению электричества.
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