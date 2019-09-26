Токаев обсудил с генсеком ООН расширение участия Казахстана в миротворческих операциях

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Нью-Йорк. 25 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также встретился с генсеком ООН, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе Общих дебатов выступили генеральный секретарь ООН, лидеры Бразилии, США, Египта, Турции, Нигерии, Мальдив, Катара, Швейцарии, Хорватии, Боливии, Иордании, Южной Кореи, Буркина-Фасо, Франции, Чили и Боснии и Герцеговины", - сообщила пресс-служба Акорды.

Выступление главы государства на Общих дебатах ГА ООН ожидается во второй половине дня, 24 сентября, ориентировочно в 17.30 по времени Нью-Йорка.

Кроме этого, сегодня в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Казахстана провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе встречи глава государства подчеркнул главенствующую роль Организации в поддержании международной стабильности и безопасности, предупреждении и урегулировании международных конфликтов. Касым-Жомарт Токаев поддержал активную деятельность Антониу Гутерриша по адаптации ООН к современным реалиям.

Президент назвал весьма актуальной тему нынешней сессии ГА ООН "Стимулирование многосторонних усилий по борьбе с бедностью, содействие качественному образованию, мерам по борьбе с изменением климата и инклюзивности". По его словам, Казахстан твердо настроен реализовать Цели устойчивого развития ООН до 2030 года, поскольку они перекликаются с заявленными планами по дальнейшей экономической и социальной модернизации страны.

В свою очередь, Антониу Гутерриш дал позитивную оценку текущему взаимодействию Казахстана с системой Организации Объединенных Наций в контексте осуществления Целей устойчивого развития. Была подчеркнута лидирующая роль Казахстана в продвижении глобальной антиядерной повестки, весомый вклад нашей страны в международные усилия по урегулированию региональных конфликтов, в том числе в рамках Астанинского процесса по Сирии.

Генеральный секретарь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за открытие в мае 2019 года здания международных организаций в Алматы, объединившего под одной крышей 16 региональных представительств ООН.

По данным пресс-службы, в ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН, включая возможное расширение участия нашей страны в миротворческих операциях под эгидой международного сообщества.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов мировой политики.

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