Токаев обсудил с госсекретарем США вопросы координации международных усилий в борьбе с COVID-19

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным секретарем США Майклом Помпео, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Майкл Помпео обсудили вопросы координации международных усилий в борьбе с распространением COVID-19. Президент поблагодарил США за поддержку и направление гуманитарного груза в Казахстан. Глава американской дипломатии подтвердил намерение Вашингтона наращивать двустороннее взаимодействие в целях скорейшей нейтрализации пандемии и преодоления ее последствий", - сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан, в свою очередь, также готов оказать практическое содействие и помощь странам Центральной Азии в обеспечении их эпидемиологической и продовольственной безопасности.

В ходе беседы достигнута договоренность о дальнейшем углублении казахстанско-американского политического диалога и качественном расширении торгово-экономического взаимодействия.

Отметив, что Казахстан и США и впредь будут наращивать стратегическое партнерство, собеседники подтвердили важность продолжения тесной совместной работы в деле сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 79 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,3 млн.









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