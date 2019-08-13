Токаев поблагодарил лишенных полномочий сенаторов за работу

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за работу депутатов сената, которые сегодня были лишены полномочий, передает Kazakhstan Today.
Выражаю глубокую благодарность С. Громову, Б. Айтимовой, А. Бейсенбаеву, Г. Киму, Р. Куставлетову, Р. Тусупбекову за плодотворную работу в сенате парламента", - написал глава государства в Twitter.
Напомним, Токаев подписал указы о назначении, в том числе повторно, депутатов сената Мухтара Кул-Мухаммеда, Андрея Лукина, Дариги Назарбаевой, Ляззат Сулеймен, Даны Нуржигитовой, Канатбека Сафинова, Нурторе Жусипа и Аскара Шакирова.
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