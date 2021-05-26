Токаев подписал поправки в Конституционный закон о выборах

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов".

Текст законов публикуется в печати.









Акимами могут быть избраны граждане РК, не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о госслужбе. Это могут быть как кандидаты, выдвинутые политическими партиями, так и самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать. Выборы будут объявляться за 40 дней, а сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. Итоги выборов подводятся в течение трех дней после проведения выборов. По мере истечения срока полномочий акимов, выборы будут проводиться за счет местных бюджетов.

Вместе с тем законопроектом предусмотрено снижение порога прохождения политических партий при выборах в мажилис парламента и маслихаты с 7% до 5%, и в избирательных бюллетенях всех уровней добавляется графа "Против всех".

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