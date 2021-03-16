Токаев подписал поправки в закон о международных договорах РК

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнения в закон Республики Казахстан "О международных договорах Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Напомним, что законом определяется порядок принятия контрмер , а также приостановки действия международных договоров либо их отдельных положений, если другие их участники не выполняют своих обязательств.

Закон предоставляет дополнительные возможности для защиты наших национальных интересов на международном уровне. Отныне в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения второй стороной международного соглашения своих обязательств будет возможность принятия ответных мер со стороны Казахстана. С этой целью в законе предусмотрены нормы о приостановлении выполнения международных договоров или их отдельных положений", - сообщил ранее спикер сената Маулен Ашимбаев.

Текст закона публикуется в печати.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства