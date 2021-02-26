Сенат принял закон, усиливающий защиту национальных интересов Казахстана на международном уровне

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сенат принял закон "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О международных договорах Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В Казахстане законодательно определён порядок принятия контрмер, а также приостановки действия международных договоров либо их отдельных положений, если другие их участники не выполняют своих обязательств.

Спикер сената Маулен Ашимбаев выразил надежду, что в дальнейшем этот закон внесёт свой вклад в усиление защиты национальных интересов нашего государства.

Принятый сегодня закон предоставляет дополнительные возможности для защиты наших национальных интересов на международном уровне. Отныне, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения второй стороной международного соглашения своих обязательств, будет возможность принятия ответных мер со стороны Казахстана. С этой целью в законе предусмотрены нормы о приостановлении выполнения международных договоров или их отдельных положений", - подчеркнул Ашимбаев.

Кроме того, сенаторы рассмотрели и приняли закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц".

Это значит, что теперь страны смогут передавать друг другу осужденных. Для этого совершенное деяние должно признаваться преступлением в обоих государствах, на передачу должны быть согласны оба государства, а от самого осужденного нужно письменное согласие на возвращение. Центральным органом, реализующим положения Договора от Республики Казахстан, определена Генеральная прокуратура", - разъяснили в пресс-службе сената.

Также был принят закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года". Документом устанавливаются чёткие функции судебных и правоохранительных органов по оказанию правовой помощи в сфере гражданского и уголовного производства.

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