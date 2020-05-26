Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы о выборах и о политических партиях, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан". Также он подписал закон "О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан "О политических партиях". Тексты законов публикуются в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее сообщалось, что основными задачами законов являются снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тысяч до 20 тысяч членов партии, а также определение квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата от одной политической партии.

Данные изменения были инициированы президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ на втором заседании Национального совета в декабре 2019 года.

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