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Токаев поздравил Бердымухамедова с победой на президентских выборах

15.03.2022, 18:42 4551
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Туркменистана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки между народами двух стран, собеседники выразили твердую приверженность дальнейшему укреплению казахско-туркменского стратегического партнерства.
 
Президент Казахстана выразил уверенность в преемственности стратегического курса туркменского руководства по построению сильного и процветающего государства. 
 
Касым-Жомарт Токаев пригласил Сердара Бердымухамедова посетить нашу страну с государственным визитом.
 
В ходе телефонного разговора глава государства также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением выборов и высоким уровнем электоральной активности.
 
Лидер Казахстана особо отметил огромный личный вклад президента Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление уз дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя братскими странами.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что богатый политический и жизненный опыт Гурбангулы Бердымухамедова будет и впредь широко востребован в Туркменистане и за его пределами.

12 марта в Туркменистане состоялись досрочные президентские выборы.
 

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Токаев поздравил нового президента Южной Кореи с победой на выборах

10.03.2022, 18:39 28556
Токаев поздравил нового президента Южной Кореи с победой на выборах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо избранному президенту Республики Корея Юн Сок Елю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Желаю успехов в вашей благородной деятельности и реализации начинаний, направленных на дальнейшее процветание вашей страны и повышение ее авторитета в международном сообществе. Хотел бы подтвердить нашу готовность совместно с вами приложить усилия с целью вывести на более высокий уровень расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Кореей, которое развивается в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки", - говорится в поздравительном письме.

 
Глава Казахстана также пожелал Юн Сок Елю удачи в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу - благополучия и процветания.
 

Казахстан отправит на Украину 82 тонны гуманитарной помощи

10.03.2022, 11:12 30776
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 251 445 долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы правительства РК, вес гуманитарной помощи составит 82 тонны. 
 
В настоящее время прорабатывается вопрос доставки этого груза по месту назначения. 
 

Доставка грузов непосредственно на территорию Украины на данный момент весьма затруднительна по соображениям безопасности. В этой связи правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине", - рассказали в пресс-службе.

 

Президенты Казахстана и Германии обсудили ситуацию на Украине

07.03.2022, 18:07 60696
Президенты Казахстана и Германии обсудили ситуацию на Украине
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главы государств обстоятельно обменялись мнениями о ситуации на Украине. Франк-Вальтер Штайнмайер изложил известную позицию Европейского союза в отношении причин неожиданного решения российского руководства начать военную кампанию на Украине, что привело к гуманитарной катастрофе в этой стране.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил, что все государства должны строго придерживаться норм и принципов Устава ООН. Как считает президент, украинский кризис по своему происхождению довольно сложный, тем не менее следует изыскивать новые дипломатические возможности для мирного разрешения конфликтной ситуации, чтобы не нанести дальнейший ущерб мирному населению и не допустить полного разрушения гражданской инфраструктуры на территории Украины.
 
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины медикаментами и другой необходимой продукцией, в настоящее время рассматриваются транспортные варианты ее доставки по месту назначения. Казахстанское правительство также помогло эвакуироваться 435 нашим гражданам на родину и более 650 гражданам - в европейские страны.
 
Президенты условились продолжать взаимные контакты по украинской проблематике.
 
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер также констатировали наличие стабильного прогресса в отношениях двух стран, чему способствовал официальный визит казахстанского президента в ФРГ в декабре 2019 года. Глава нашего государства пригласил президента Германии совершить визит в Казахстан в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.
 
Франк-Вальтер Штайнмайер в заключение разговора отметил, что поддерживает политику модернизации Казахстана и приветствует желание своего коллеги двигаться вперед по пути политических и экономических реформ.
 

Американский военный эксперт спрогнозировал сроки окончания спецоперации на Украине

05.03.2022, 16:52 131566
МОСКВА. 5 МАРТА - Около десяти дней потребуется России, чтобы завершить военную спецоперацию на Украине, заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в первые дни спецоперации российские силы "были слишком деликатными". Теперь они действуют иначе, и всё будет закончено в течение десяти дней, сказал Макгрегор в эфире телеканала Fox business, сообщает ИА REGNUM.
 
Вопрос заключается в том, как поступит президент Украины Владимир Зеленский. Россия четко заявила, что Украина должна быть нейтральной страной. Если бы Зеленский принял это условие, российские войска остались бы у границ, считает полковник в отставке.
 
Восточная часть страны - под контролем РФ, но войска не захватывают территории, а разгоняют украинские войска, отметил Макгрегор. Зеленский, по его мнению, марионетка. Своих граждан он подвергает ненужному риску.
 

Нейтральная Украина - это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого откровенно хотят обе страны", - подчеркнул отставной американский полковник.


 

В Ташкенте принят план по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в ЦА

05.03.2022, 15:18 135061
В Ташкенте принят план по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в ЦА
Фото: МИОР РК
ТАШКЕНТ. 5 МАРТА - В Ташкенте прошла международная конференция высокого уровня на тему "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН".
 
3-4 марта текущего года представители Организации Объединенных Наций, а также стран Центральной Азии обсудили вопросы оценки результатов контртеррористического сотрудничества между государствами. 
 
В составе казахстанской делегации в конференции участвовал заместитель председателя Комитета по делам религий МИОР Бауыржан Бакиров.
 

Бакиров выступил с докладом о реализуемой министерством государственной политике в религиозной сфере, ознакомил с отечественным законодательством, государственных программах по противодействию экстремизму и терроризму, а также об основных направлениях работы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма", - сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК.

 
На мероприятии были подведены итоги 10-летнего сотрудничества в рамках ранее действовавшего совместного плана действий, обсуждены текущие и новые тенденции перспектив регионального и международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом.
 
В заключение конференции был представлен и одобрен совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии, а также принята Ташкентская декларация.
 

МИД РК: Британия не намерена вводить санкции против Казахстана

05.03.2022, 12:28 146566
МИД РК: Британия не намерена вводить санкции против Казахстана
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел видео-встречу с Государственным министром по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки Великобритании, лордом Тариком Ахмадом, а также принял посла Великобритании в РК Кэти Лич, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине", - информирует Министерство иностранных дел РК.

 
Собеседники также обсудили ситуацию на Украине, предпринимаемые на международном уровне шаги по прекращению боевых действий и возвращению сторон к ее разрешению мирными способами.
 
По итогам встреч было подтверждено полное взаимопонимание по всему спектру обсужденных тем и выражена взаимная готовность к дальнейшему активному и всестороннему развитию двусторонних отношений, добавили в ведомстве.
 
Напомним, посла Британии в Казахстане вызвали в МИД после заявления депутата Ходж о санкциях против Казахстана.
 

Касым-Жомарт Токаев в мае посетит Турцию

04.03.2022, 18:21 201726
Касым-Жомарт Токаев в мае посетит Турцию
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Глава государства принял вице-президента Турции Фуата Октая, прибывшего в столицу Казахстана с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства и актуальные вопросы международной повестки, сообщает пресс-служба Акорды
 
Приветствуя Фуата Октая, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что с удовлетворением принял его приглашение посетить Турцию в мае текущего года.
 
Глава государства констатировал высокий уровень двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах и заявил о необходимости их дальнейшей активизации.
 
В свою очередь вице-президент Турции передал главе государства и народу нашей страны слова приветствия от президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он добавил, что в Турции с нетерпением ожидают визита казахстанского лидера.
 
Фуат Октай также передал Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание турецкого лидера по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией.
 
Вице-президент Турции высоко оценил принимаемые в нашей стране меры по преодолению возникающих вызовов и реализации реформ под твердым и умелым руководством президента Казахстана.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев высказал признательность за решение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в VI саммите СВМДА, который состоится в октябре текущего года в Нур-Султане.
 

Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским

03.03.2022, 11:24 223841
Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, о чем разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разговоре с президентом Украины Токаев подчеркнул важность достижения соглашения путем переговоров для прекращения военных действий на Украине. 

Достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере", - написал он в Twitter.


Также глава государссва рассказал, что в разговоре в президентом России он подчеркнул настоятельную необходимость достижения соглашения за столом переговоров.

Также обсуждались вопросы торгово-экономического развития.

 

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