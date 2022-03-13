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В Туркменистане начались выборы президента

12.03.2022, 11:10 15266
АШХАБАД. 12 МАРТА - В Туркменистане сегодня в 07.00 по местному времени стартовали досрочные президентские выборы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным туркменского Центризбиркома, по состоянию на 09.00 утра явка избирателей составила уже 25,24%. Голосование продлится до 19.00.
 
Отдать свой голос за кандидатов можно также на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.
 
На пост президента в Туркмении претендуют 9 кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан. В их числе - сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова - Сердар Бердымухамедов, выдвинутый Демократической партией Туркменистана.
 

Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей", - сообщает РИА "Новости".

 
Итоги Центризбирком огласит не позднее чем на седьмой день после выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
 
Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

Напомним, неделю назад действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов назначил внеочередные президентские выборы на 12 марта, заявив, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.
 

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Кыргызстан и Таджикистан договорились не применять оружие на границе

13.03.2022, 11:21 411
БИШКЕК. 13 МАРТА - Кыргызстан и Таджикистан договорились запретить военнослужащим двух стран применять оружие, сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Встреча представителей пограничных служб двух государств состоялась на КПП "Гулистон-автодорожный". Особое внимание во время переговоров было уделено увеличению количества пограничных инцидентов на совместно охраняемой границе. Пограничные представители дали оценку складывающейся обстановке на кыргызско-таджикской границе, отметив проблемы, связанные с несогласованными участками границы, информирует 24.kg.
 
По итогам встречи достигнуты следующие договоренности:
 
принять неукоснительные меры по выполнению межправительственных соглашений и протоколов по взаимодействию и координации усилий, направленных на недопущение инцидентов на приграничных территориях двух стран;
 
пограничные представители двух республик должны провести разъяснительную работу среди военнослужащих, особо подчеркивая, что при возникновении пограничных инцидентов военнослужащие не должны поддаваться на провокации, обязаны решительно пресекать деструктивные действия лиц, способствующих обострению обстановки на границе;
 
в целях упреждения и предупреждения конфликтных ситуаций пограничные представители сторон должны осуществлять постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке;
 
военнослужащим двух стран запрещено применять оружие, кроме случаев, предусмотренных требованиями законодательных актов обеих сторон;
 
все военнослужащие обязаны неукоснительно выполнять требования линии поведения пограничников на кыргызско-таджикской границе;
 
решено, что вопросы хозяйственной деятельности жителей приграничных территорий двух республик будут рассмотрены на уровне руководителей областей.
 
Отмечается, что за сутки на кыргызско-таджикской границе произошли две перестрелки. Утром 10 марта конфликт произошел в местности Тескей Баткенского района. Пограничники Таджикистана, пользуясь тем, что их численность больше, попытались выйти на новый рубеж. Однако кыргызские пограничники не позволили им сделать это. После этого началась перестрелка.
 
Кроме того, в ночь на 11 марта перестрелка произошла в местности Эки-Таш Баткенского района. Пограничники Таджикистана закидывали камнями проезжавшие автомашины. Они проигнорировали требование кыргызских пограничников прекратить свои действия. Кыргызские военнослужащие были вынуждены выстрелить в воздух. В это время другой пограничный наряд РТ, который нес службу в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники.

Как сообщалось ранее, 28 января в ходе вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе погибли двое граждан Таджикистана, 10 человек получили ранения.
 

В мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США - МИД РФ

12.03.2022, 17:32 11316
В мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США - МИД РФ
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 12 МАРТА - О количестве биолабораторий с участием США рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, которые разбросаны по миру. Документы есть. Мы будем представлять новые", - цитирует слова Рябкова из интервью Первому каналу РИА "Новости"

 
Напомним, американских политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине.
 
Ранее сообщалось, что украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты". В частности, изучали распространение инфекций через птиц.


Экс-конгрессмен США Тулси Габбард заявила в эфире Fox News, что биолаборатории США надо закрыть немедленно. 

 

В США политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине

11.03.2022, 20:40 23696
В США политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 11 МАРТА - Американские политики не могут определиться в вопросе существования на Украине биологических лабораторий, и это должно настораживать общественность, сообщил в эфире телеканала Fox News обозреватель Такер Карлсон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Журналист напомнил, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки почти одновременно сделали зеркально разные заявления о том, есть ли на Украине финансируемые США секретные биолаборатории, сообщает РИА "Новости".
 

Замгоссекретаря Виктория Нуланд вскользь упомянула на слушаниях в сенате во вторник, что, да, администрация Байдена действительно финансирует на Украине целую вереницу биолабораторий: их содержимое настолько опасно, что она глубоко встревожена, как бы эти материалы не попали в руки российских военных. Такое развитие событий нас поразило. Уже в который раз бредовая теория заговора оказалась сущей правдой", - считает Карлсон.


 
Джен Псаки в свою очередь утверждает, что единственная страна, у которой есть программа химического и биологического оружия, - это Россия, а вовсе не Америка.
 
Сразу несколько американских СМИ также озвучили различные версии, оправдывающие финансирование на Украине проектов с опасными биологическими веществами: уничтожение биологического оружия, оставшегося после распада СССР, обеспечение безопасности этого оружия, а затем разработку вакцины и оповещение о вспышках опасных болезней, продолжил Карлсон.
 
Обозреватель назвал все три версии недостоверными, поскольку, согласно Нуланд, ни уничтожить, ни обезопасить якобы имеющиеся остатки советского биологического оружия на Украине не удалось. Между тем в распоряжении Fox News появилась информация, что еще в 2010 году правительство США спонсировало строительство совершенно новой биолаборатории третьего уровня в Одессе, предназначенной для исследования новых, "опасных" возбудителей, добавил сотрудник телеканала.

 

Почему США финансируют биолаборатории, деятельность которых Пентагон всячески отрицает? Почему пресс-секретарь Белого дома публично опровергает то, что уже признал глава пентагоновской программы контроля над биологическим оружием? Зачем она это делает и как нам к этому всему относиться? Это не просто оскорбительно, а повод для беспокойства. Это важная тема с далеко идущими последствиями. Вот почему нам об этом лгут", - резюмировал журналист.

 
Ранее сообщалось, что украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты". В частности, изучали распространение инфекций через птиц.

 
В Китае призвали США рассказать о своих лабораториях на Украине.

 

По каким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины

11.03.2022, 17:20 27256
МОСКВА. 11 МАРТА - В распоряжении RT оказалась новая порция документов предположительно из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) - специального подразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей, расположенного в небольшом городе Бровары рядом с Киевом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее в соцсетях появились инструкции о планах ЦИПСО провести серию информационных диверсий на территории России. Из новой утечки следует, что в ряды бойцов информационного фронта призываются добровольцы. Им рекомендуют как можно активнее нагнетать истерию вокруг темы западных санкций и распространять слухи о скором объявлении в России мобилизации. По каким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины, в беседе с RT рассказали создатели Telegram-канала Beregini.
 
В новой порции документов, принадлежащих, как утверждают авторы Beregini, спецподразделению ВСУ, обозначены основные темы, на которые следует обращать внимание добровольцам-дезинформаторам. Инструкция также очерчивает аудиторию в 60-70 млн россиян - потенциальных реципиентов фейков, по мнению составителей документа.
 
По этой аудитории и планировались основные информационные бомбардировки - сообщениями о грозящем России экономическом упадке, пугающих последствиях западных санкций, "росте цен на еду, бытовую технику, авто, одежду", непосильном ипотечном гнете и так далее. Добровольцам дается четкая установка: "бить в глубину, давить на болевые точки". 
 

Моя сестра работает в "Сбере", он подпал под санкции - они больше не будут выплачивать деньги народу", "нет долларов в банках", "банки блокируют карты", - такими сообщениями в первые дни проведения российской спецоперации на Украине наполнился весь русскоязычный сегмент интернета.

 
Особое внимание в инструкции для волонтеров по фейкам рекомендуется уделить женской аудитории и распространению слухов о возможном "призыве и отправке на войну". Соответствующие новеллы так и называются: "Мамы против войны" и "Мама, забери меня домой". В методичке указывается, что эта тема "заходит шикарно".
 
Разработчики инструкции уверены, что именно матери "первыми начнут поднимать панику". В качестве примера таких пропагандистских атак предлагается использовать телефонные звонки с воззваниями к помощи от якобы попавших в плен российских военнослужащих. Высока эффективность и сообщений о скором введении в стране военного положения, объявлении всероссийской мобилизации или планируемом призыве в армию студентов. 
 
Как ранее сообщали СМИ, информационная бомбардировка координировалась с одного адреса - города Бровары, находящегося в Киевской области. Там была выстроена главная украинская фабрика фейков - 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ.
 
Специализированная военная часть эффективно и бесперебойно работала до тех пор, пока не была ликвидирована высокоточным оружием Минобороны РФ 2 марта 2022 года.
 
Каким образом Украине, военные силы которой трудно назвать новаторскими, удалось освоить и применить современную методологию гибридной войны, в беседе с RT пояснили авторы утечки, создатели Telegram-канала Beregini.
 
По их словам, инструментарий, который за последние шесть-семь лет оказался в руках офицеров киберцентров Украины, "обширен, многогранен" и это результат большой работы, проделанной в Киеве западными инструкторами - прежде всего американцами и британцами.
 

Было завезено высокотехнологичное оборудование, вложены колоссальные средства. Продумывалось все, от легенды до способов распространения лживой информации", - пояснили RT создатели ТГ-канала. 

 
Украинские специалисты проходили обучение и проводили совместные учения с аналогичными центрами стран НАТО начиная с 2014 года, а представители соответствующих американских служб были частыми гостями в украинских центрах, отмечают авторы Beregini. И это сотрудничество продолжается.
 

Сейчас террористам из Броваров активно помогают все киберцентры Польши, Прибалтики, Канады, Великобритании и США. Фейки, постановочные видео, атаки на правительственные сайты России - развернута полномасштабная информационная война, и это случилось не в феврале этого года, это произошло намного раньше", - пояснили они.

 
При этом создатели Beregini заявили, что пофамильно знают тех, кто ведет информационную войну:
 

У нас более 50 Гб документов, и с каждым днем наша база пополняется все новыми и новыми фактами. Там есть все, чтобы доказать правду. Придет время, и они ответят за свои преступления". 

 
Экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов пояснил в беседе с RT, почему фейки о мобилизации, введении военного положения, призыве в армию студентов и другие пугающие население слухи в текущей ситуации, несмотря на все старания украинской стороны, работают только в отношении самых легковерных или мнительных пользователей Сети, вызывая критическую реакцию у большинства.
 

На данный момент, я полагаю, нет никаких оснований прибегать к таким мерам (военное положение, мобилизация). Если посмотреть на карту военных действий, то понятно, что никакой мобилизации и тем более военного положения России не потребуется", - заявил Михайлов.

 
При этом он отметил, что информационно противостоять таким вбросам очень сложно.
 

Все это рассчитано на людей с определенным психотипом, и люди, находящиеся в условиях негативного эмоционального фона, очень плохо воспринимают логику", - отметил эксперт.

 
Военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что тематика мобилизации и призыва резервистов рассчитана прежде всего на женщин России, особенно на тех, у кого есть дети призывного возраста или служащие мужья и сыновья.
 

Очень хорошо, что президент России, выступая на днях, ясно заявил, что никакой мобилизации не будет", - напомнил собеседник RT, подчеркнув, что такие слухи "необходимо разоблачать".

 

Панические настроения, конечно, опасны, и люди должны знать, кто организует эти вбросы, а Следственный комитет РФ должен дать им соответствующую правовую оценку и применить к виновным соответствующие санкции", - считает политолог Алексей Мухин.

 
Он призывает противопоставлять таким атакам "спокойную разъяснительную работу".
 

Собственно, Минобороны это уже делает, проводятся регулярные брифинги. Но в такой обстановке, когда делаются попытки повлиять на психологическое состояние общества, большая ответственность ложится и на лидеров общественного мнения, которые тоже должны включаться в эту работу", - добавил он.

 
В прошлом сотрудник особого отдела Комитета госбезопасности СССР, майор в отставке Валерий Полищук, выполнявший в 1980-е годы задачи по контрразведывательному обеспечению военных действий в Афганистане, предлагает организовать лекции в школах, колледжах, вузах, в ходе которых лекторы разъяснили бы молодежи текущую ситуацию.
 

В соцсетях такую работу организовать сложно - мы знаем, кто их создал и под чьим контролем они находятся", - уточнил он.

 
Генерал Михайлов сомневается, что пропагандистские усилия украинской стороны в принципе могут привести к подрыву доверия к руководству страны или к массовым выступлениям
 

Ну какие-то выступления были, но что значит массовые? Вот когда у нас в 1991 году выходило по миллиону человек в Москве, это было серьезно", - сказал он, подчеркнув, что сейчас не видит предпосылок для подобных уличных акций.

 

ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях

11.03.2022, 16:05 29011
ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 11 МАРТА - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить возможные утечки, говорится в электронном письме ВОЗ агентству Рейтер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В Минобороны РФ в ответ отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине, сообщает РИА "Новости".
 
ВОЗ сообщила, что на протяжении нескольких лет сотрудничала с медицинскими властями Украины, чтобы содействовать внедрению методов безопасности. 
 

В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", - сообщила организация в письме.


reuters.com

ВОЗ не сообщила, когда была сделана рекомендация, а также не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины. Были ли выполнены рекомендации, ВОЗ также не известно.

США вели тайные коронавирусные проекты не только на Украине, но и в Грузии

11.03.2022, 15:54 29451
США вели тайные коронавирусные проекты не только на Украине, но и в Грузии
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 11 МАРТА - США вели тайные коронавирусные проекты не только на Украине, но и с 2017 года - в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При этом подрядчик Пентагона по этой программе изучал и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии - по 2019 год включительно", - сообщает РИА "Новости", ссылаясь на изученные документы американских ведомств.


 
По данным издания, общая сумма финансирования этих исследований правительства США согласно документам составляет около 10,2 млн долларов: из них $6,5 млн - в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании и $3,7 млн - в Китае.


telegram/РИА Новости
telegram/РИА Новости
telegram/РИА Новости
telegram/РИА Новости

Ранее сообщалось, что на Украине под кураторством США изучали смертельно опасные инфекции, которые могли стать основой для биологического оружия.  

 

Washington Post: Meta нарушила свои правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве

11.03.2022, 15:41 29996
Washington Post: Meta нарушила свои правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве
ВАШИНГТОН. 11 МАРТА - Издание Washington Post раскритиковало решение Meta разрешить в своих социальных сетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Facebook не в первый раз меняет правила модерации контента, за эту непоследовательность он уже подвергался критике. Одно из таких "исключений" произошло в прошлом году, напоминает издание, когда Facebook разрешил иранским активистам призывать к смерти верховного лидера страны Али Хаменеи", - цитирует издание РИА "Новости"

 
Что касается антироссийских поправок, газета характеризует их появление как "крайне необычное", но в то же время последовательное: на прошлой неделе пользователям Facebook было разрешено "восхвалять" неонацистский батальон как часть сил, пытающихся противостоять военной спецоперации России на Украине.


washingtonpost.com

Напомним, Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России. 


facebook.com

 

На кыргызско-таджикской границе вновь произошла перестрелка

11.03.2022, 10:46 33531
БИШКЕК. 11 МАРТА - Очередной инцидент между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошел сегодня ночью примерно в 02.50. Перестрелка длилась около 20 минут и завершилась в 03.10, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На участке автодороги Баткен - Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района пограничники Таджикистана стали закидывать камнями проезжавшие машины. Они проигнорировали требование кыргызских пограничников прекратить свои действия. Кыргызские военнослужащие были вынуждены выстрелить в воздух. В это время другой пограничный наряд Таджикистана, который нес службу в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники", - сообщили в погранслужбе ГКНБ.

 
Пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет, сообщает 24.kg.
 

Чтобы не допустить дальнейшую эскалацию конфликта, погранпредставители Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а затем встретились на месте инцидента", - добавили в погранслужбе.


Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе в местности Тескей Баткенского района произошел вооруженный конфликт.
 

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