Токаев поздравил короля Иордании с началом Рамазана

Рассказать друзьям

Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты, передает корреспондент агентства.





В 07.00 в Казахстане открылись избирательные участки, началось голосование.









По информации ЦИК, в списки избирателей включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.





ЦИК РК сообщает, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения и столицы комиссиями, по состоянию на 07.00 времени столицы в регионах приступили к голосованию 8272 избирательных участка. Также началось голосование на 13 участках в 12 иностранных государствах, расположенных за пределами нашей страны", - сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.





По его словам, на 92 участках согласно принятым решениям территориальными комиссиями в рамках конституционного закона голосование началось в 06.00.





На 1887 избирательных участках в пяти регионах - Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области - голосование начнется в 08.00 по времени столицы.





На 64 избирательных участках за рубежом голосование начнется позже, в 07.00 по местному времени.





Всего в РК 10 223 избирательных участка. В том числе в 62 иностранных государствах 77 участков.





В списки избирателей включено 12 032 550 граждан, имеющих право на участие в выборах. Вчера в 18.00 закончилась выдача открепительных удостоверений на право голосования. Всего по республике было выдано 12 765 удостоверений по выборам депутатов мажилиса парламента по партийным спискам", - сказал Петров.





Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.





На выборах избирателям выдадут 5 бюллетеней:

для голосования по выборам депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам;

для голосования по выборам депутатов мажилиса, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам;

для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам;

для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам;

для голосования по выборам депутатов маслихатов городов областного значения и районов Республики Казахстан, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.





В каждом бюллетене есть графа "Против всех".





Напомним, 19 января указом президента на 19 марта 2023 года были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Параллельно с выборами депутатов мажилиса проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).





Стоит отметить, что с этого года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.





Как сообщалось ранее, теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе.





Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе.





Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%. Маслихаты областей - по партийным спискам - 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.





По данным Центризбиркома , на 18.00 18 февраля ЦИК зарегистрированы партийные списки кандидатов в мажилис парламента всех 7 политических партий страны (Amanat, "Ак жол", НПК, ОСДП, "Ауыл", "Байтак", Respublica), в которые включен 281 кандидат, из которых 107 человек - это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые, как известно, в соответствии с законодательством должны составлять не менее 30 процентов от общего числа включенных в список.





Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров проинформировал, что по одномандатным округам в мажилис парламента по состоянию на 13 марта зарегистрировано 385 кандидатов. Наибольшая конкуренция отмечена в избирательных округах Астаны и Алматы, она составляет 38 и 40, а также 30, 28 и 27 кандидатов на один мандат. Наименьшая конкуренция по итогам регистрации сложилась в округе № 25 Туркестанской области - 4 кандидата на один мандат.





Аккредитация международных наблюдателей завершилась 13 марта. Центральной избирательной комиссией аккредитованы 793 наблюдателя, в том числе представители миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, СВМДА, ОИС, Средиземноморской парламентской ассамблеи, а также от 41 иностранного государства.





Председатель ЦИК сказал, что по линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами прибудут представители центральных избирательных комиссий 16 стран, в том числе председатели центральных избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.





В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге.





Текстовая трансляция выборов:



