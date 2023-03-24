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23.03.2023, 09:00 36751
Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба президента.
Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, имеющим огромное значение для всех мусульман! Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей. Наши предки с почтением называли Рамазан "султаном двенадцати месяцев", проводя ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что на протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в Казахстане.
Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Ораза қабыл болсын!" - пожелал президент.
Священный месяц, в течение которого мусульмане соблюдают пост, продлится 29 дней - до 20 апреля. 21 апреля верующие отметят праздник Ораза айт.
Расписание времени поста и намаза в городах Казахстана можно посмотреть здесь.
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24.03.2023, 17:38 3211
Токаеву доложили о работе Международного финансового центра "Астана"
Президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о работе Международного финансового центра "Астана" по развитию инновационных финансовых продуктов и услуг, укреплению инвестиционной привлекательности страны, а также взаимодействию с ключевыми бизнес-партнерами в рамках обновленной стратегии развития МФЦА.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.
Глава государства отметил важную роль МФЦА в создании инфраструктуры и условий для привлечения иностранных инвестиций, а также в развитии фондового рынка и экономики Казахстана.
По итогам встречи президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут.
Ранее Токаев поставил ряд задач по активизации работы МФЦА.
24.03.2023, 14:58 7421
В работе Семмашзавода выявлено множество критических нарушений
Прокуратура проводит допрос должностных лиц предприятия
Фото: ke.kz
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Семей. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Семея проводит допрос работников Семипалатинского машиностроительного завода в связи с выявленными на предприятии нарушения критического характера.
Ранее на заводе службой внутреннего аудита компании была проведена проверка, которая выявила неэффективное использование средств, выделенных на реализацию инвестпроекта "Создание сборочного производства автомобилей МАЗ", а также процедуры реабилитации завода.
Выявлено множество обнаружений критического и важного (значительного) характера", - говорится в сообщении пресс-службы АО "НК "Казахстан инжиниринг", которая провела проверку.
Все факты были собраны и переданы в правоохранительные органы.
16 ноября 2022 года прокуратура Абайской области инициировала масштабную проверку АО "СМЗ".
Проверке подлежал период с 1 января 2014 года. К проверке, помимо сотрудников прокуратуры, были привлечены специалисты департамента экономических расследований, инспекции труда отдела контроля трудового законодательства", - говорится в сообщении.
По результатам проверки все нарушения критического характера были подтверждены в соответствующей справке.
Прокуратора Семея проводит дальнейшую работу по вызову должностных лиц и работников завода для дачи разъяснений (пояснений) по фактам, указанным в справке", - говорится в информации.
На сегодня машиностроительный завод находится на реабилитации. Чтобы не допустить банкротства завода, "Казахстан инжиниринг" не вошел в комитет кредиторов предприятия, а потому от управления заводом национальную компанию отстранили", - сообщает Informburo.
Кредиторы завода ищут инвестора для исправления сложившейся на предприятии ситуации. Интерес к заводу уже проявили несколько предприятий и социально-предпринимательская корпорация Абайской области.
По данным Антикора, завод является убыточным с 2015 года, а долги предприятия превышают 3 млрд тенге. В октябре прошлого года сообщалось, что никаких материалов и обращений в Антикоррупционную службу по заводу не поступало. При этом уголовные правонарушения, связанные с неправомерными действиями при реабилитации и банкротстве, а также с преднамеренным банкротством, относятся к подследственности службы экономических расследований", - пишет агентство.
Ранее сообщалось, что акции Алматинского завода тяжелого машиностроения, принадлежащие Болату Назарбаеву, вернут государству.
24.03.2023, 11:15 12191
Президент назначил послов в Румынии и Словении
Ряд послов освобождены от должностей
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан в Румынии и Словении, сообщает Акорда.
Указом главы государства Али Ерлик назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии, он освобожден от должности национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.
Президент освободил от этой должности Рустемова Нурбаха.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Бакаев Алибек назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.
Кроме того, Абибуллаев Алтай освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.
24.03.2023, 08:19 15941
Президент Казахстана провел телефонный разговор с эмиром Катара
Обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах
Фото: Акорда
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан и пожелали народам Казахстана и Катара процветания и благополучия. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе разговора были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита эмира Катара в Астану в октябре прошлого года", - говорится в сообщении.
Стороны подтвердили стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в финансовой сфере.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном.
21.03.2023, 20:11 77186
Глава МЧС ознакомился со строительством селезадерживающей плотины в предгорьях Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась плановая рабочая поездка министра по ЧС Юрия Ильина в Алматы. Юрий Ильин ознакомился со строительством селезадерживающей плотины в предгорьях города, сообщает пресс-служба МЧС.
Основной целью визита Юрия Ильина стала проверка находящегося на контроле хода строительства селезадерживающей плотины "Аюсай" в бассейне реки Улкен Алматы.
Высота селезадерживающей плотины Аюсай по проекту составляет более 41 м, объем селехранилища - 2,3 млн м3.
21.03.2023, 12:17 90976
Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом и принял участие в праздничном мероприятии
Фото: Акорда
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Наурызу, на площади у монумента "25-летие Независимости" и выступил с речью, сообщает пресс-служба Акорды.
Издревле наши предки отмечали Наурыз - праздник, символизирующий приход весны и начало нового года. Ведь именно в это время устанавливается равноденствие дня и ночи, а зимние морозы и стужа отступают под лучами весеннего солнца. Это прекрасное время возрождения природы и восстановления жизненных сил. Для нашего народа праздник Наурыз всегда олицетворял благоденствие. В этот день те, кто находился в ссоре, прощали друг друга и мирились. Сердца людей наполнялись добротой и милосердием. За общим дастарханом аксакалы делились своими теплыми пожеланиями с молодежью. Наши предки считали Наурыз праздником труда и созидания. В эти весенние дни они расчищали родники, высаживали деревья. Одним словом, Наурыз считался предвестником обновления", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет весь наш народ.
Его мы празднуем как единая нация. Наурыз олицетворяет собой общие для всей страны ценности. Поэтому Наурыз является воистину народным праздником. Этот великий день олицетворяет такие качества, как братство, заботу о ближнем, уважение, патриотизм. Мы - народ, верный заветам предков", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ровно год назад глава государства выступил с инициативами, направленными на масштабную модернизация всех сфер жизни нашей страны.
Народ поддержал наши предложения. За год мы успешно реализовали все намеченное. В ходе референдума были внесены важные поправки в Конституцию страны. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти. Накануне состоялись выборы в мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны. Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза", - сказал президент.
Он отметил, что сегодняшний облик Нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника.
Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель. Несмотря на различия во взглядах наших граждан, у всех нас общие устремления - это благополучие народа и светлое будущее государства. Мы будем вместе трудиться для достижения этих общих целей. Предстоит большая работа. Если мы сплотимся, то сможем преодолеть любые препятствия. Я верю в светлое будущее нашего талантливого народа. Интересы государства - превыше всего. Мы должны проявлять заботу о молодежи, создавать для нее все условия. Я верю в нашу молодежь и возлагаю на нее большие надежды! Будущее - в руках подрастающего поколения. Поэтому давайте будем вносить вклад в развитие родной страны! Не зря в народе говорят: "сила в единстве". Если мы сохраним согласие и сплоченность в обществе, то достигнем нашей ключевой цели - построим Справедливый Казахстан. Нам нужно объединиться и проявить солидарность на пути к достижению общей цели", - сказал президент.
Он отметил, что в этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы.
Пусть сбудутся все помыслы тех, кто держит пост Ораза! Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость! Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!" - сказал глава государства.
20.03.2023, 20:36 121036
В КГД разъяснили условия применения специального налогового режима розничного налога
Налогоплательщики, применяющие СНР розничного налога, не являются плательщиками НДС
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 20 марта президент РК подписал закон, где специальный налоговый режим (СНР) розничного налога ретроспективно введен с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
В Комитете государственных доходов разъяснили новые условия применения реанимированного налогового режима.
СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, у которых:
- среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;
- доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя (в 2023 году - около 2 млрд тенге);
- осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима.
Ставки СНР розничного налога:
- 4% - по всем доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами. При этом местные представительные органы имеют право понижать размер ставки розничного налога на 50 %, то есть от 4 % до 2%;
- 8% - по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачи чека с указанием ИИН/БИН покупателя). Размер данной ставки не подлежит снижению.
Налогоплательщики, применяющие СНР розничного налога, не являются плательщиками НДС. При этом у лиц, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и представивших уведомление для перехода на режим розничного налога в период с 1 января 2023 года до 1 мая 2023 года, не возникает обязательство по подаче налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость.
20.03.2023, 20:00 120576
Си Цзиньпин и Джо Байден поздравили Касым-Жомарта Токаева с Наурызом
На имя президента Казахстана поступают поздравления от глав иностранных государств
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств по случаю праздника Наурыз, сообщает пресс-служба Акорды.
В своей поздравительной телеграмме председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени правительства и народа страны, а также от себя лично пожелал дружественному народу Казахстана счастья и благополучия, а Касым-Жомарту Токаеву - крепкого здоровья и успехов в работе.
Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений, буду рад вас приветствовать с государственным визитом в Китае и на Первом саммите "Китай - Центральная Азия" в мае этого года. Надеюсь на глубокий обмен мнениями с вами по развитию китайско-казахстанского сотрудничества, а также связей между Китаем и Центральной Азией", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина.
Президент США Джо Байден поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Наурыз и началом месяца Рамазан.
Стратегическое партнерство между нашими странами и дружба между нашими народами способствуют укреплению мира и процветания во всем регионе. Сегодня народ Казахстана от Астаны до Алматы и по всей стране празднует это время возрождения и обновления. Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку Вашей деятельности по продвижению политических и экономических реформ, которые будут способствовать построению светлого будущего Казахстана и обеспечат равные права и возможности для всех. С праздником Наурыз! Ұлыс оң болсын!" - написал Джо Байден.
Ранее президент Израиля поздравил Токаева с наступающим Наурызом. Глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления.
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