Токаев поздравил председателя Еврокомиссии с избранием на пост

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Урсуле фон дер Ляйен телеграмму поздравления в связи с ее избранием председателем Европейской комиссии, передает Kazakhstan Today.

В своей поздравительной телеграмме глава государства выразил уверенность в том, что под руководством Урсулы фон дер Ляйен Европейский союз достигнет новых успехов как во внутренней, так и во внешней политике.

"Надеюсь на совместную работу с вами в различных перспективных областях и рассчитываю на Вашу поддержку в реализации нашей амбициозной повестки дня на предстоящие годы", - пишет президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев пожелал председателю Еврокомиссии благополучия и всяческих успехов в ее ответственной миссии.

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