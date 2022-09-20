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НЬЮ-ЙОРК. 19 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба главы государства в Telegram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщается, что 19 сентября президент проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие.
Наряду с этим глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.
20 сентября лидер Казахстана выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.
Также планируется проведение встреч с Генеральным секретарем ООН, руководством Европейского союза и главами ряда государств по их просьбе.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.
Как сообщалось ранее, 15-16 сентября глава государства принял участие в саммите ШОС в Самарканде.