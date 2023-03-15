Токаев принял послов России и Китая

Обсуждены предстоящий визит в Казахстан главы России Владимира Путина и запланированный визит Токаева в Китай

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял послов России и Китая Алексея Бородавкина и Чжан Сяо, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял послов России и Китая Алексея Бородавкина и Чжан Сяо, сообщает Акорда





В ходе беседы с послом Российской Федерации глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года.





Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.





Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане отмечена актуальность проведения саммита "Центральная Азия + Китай", который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита Токаева в КНР.





Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.





Глава государства также высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.





Напомним, 10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Китая с переизбранием.



