11.10.2024, 13:57 13811
Токаев, Путин и главы других государств выступили на форуме в Ашхабаде
Форум был приурочен к 300-летию выдающегося мыслителя и основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги
Фото: Акорда
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Ашхабад. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и главы других государств выступили на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Ашхабаде.
Форум был приурочен к 300-летию выдающегося мыслителя и основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги.
Наглядным примером исторической значимости фигуры Махтумкули Фраги стало принятое ЮНЕСКО решение о включении его произведений в Международный реестр "Память мира". Особо почитается его наследие в тюркском мире, поэтому организация ТЮРКСОЙ объявила 2024 год Годом памяти великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Уверен, это решение будет способствовать дальнейшей популяризации его творчества на международном уровне", - заявил на форуме глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По мнению главы государства, на фоне сложной геополитической ситуации и множества глобальных вызовов наследие всемирно известного классика обретает еще большую актуальность.
Поэзия Махтумкули Фраги, глубоко пропитанная гуманистическими идеями, вновь напоминает нам всем о непреходящих ценностях мира, доверия и взаимного уважения. Все его произведения пронизаны беззаветной любовью к Родине. Он видел светлое будущее своего народа в единении с миром и согласии с окружающими", - сказал Токаев.
Он выразил уверенность в том, что поступательное развитие Туркменистана и масштабные социально-экономические и политические реформы будут способствовать укреплению многовековой туркменской государственности.
Нейтральный Туркменистан вносит весомую лепту в укрепление безопасности и стабильности в мире, продвижение разнопланового сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе. По инициативе Туркменистана Генеральная ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом мира и доверия. Успехи вашей страны стали наглядным примером исполнения заветной мечты Махтумкули Фраги о создании сильного туркменского государства", - заявил президент Казахстана.
По его словам, открытие в Астане памятника Махтумкули Фраги стало ярким свидетельством нерушимых уз дружбы и добрососедства между двумя странами.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что своим творчеством Махтумкули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, между нациями. Эти идеи и сегодня близки и понятны людям и очень востребованы на фоне происходящих глобальных изменений в международных отношениях и формирования нового мироустройства, отражающего многообразие планеты.
Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего здесь, на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом. Эти новые центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы", - отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что Россия, как и все участвующие в форуме страны, придерживается философских подходов Махтумкули, выступая за более справедливое распределение благ и демократизацию международной жизни с учетом мнения каждой страны и ее права на свой суверенный курс и собственное мировоззрение.
Напомним, Касым-Жомарт находится в Туркменистане с официальным визитом. Вчера он провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, по итогам которых президенты сделали совместное заявление.
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10.10.2024, 19:06 28001
Президенты Казахстана и Туркменистана выступил с совместным заявлением
Президенты выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров
Фото: Акорда
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступили с совместным заявлением перед представителями СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава нашего государства отметил значимость достигнутых в рамках его официального визита в Туркменистан договоренностей и принятых двусторонних документов. По его словам, центральное место среди них занимает Декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства.
Особое внимание было уделено вопросам двусторонней торговли. Мы договорились рассмотреть возможность расширения номенклатуры поставляемых товаров и создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли. Считаем, что двусторонний товарооборот в недалекой перспективе может быть доведен до 1 млрд долларов. Для полноценной реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил совместно укреплять межрегиональное взаимодействие. Сегодня было положено начало взаимовыгодному партнерству в данном формате - подписан План сотрудничества между акиматом Мангистауской области и администрацией Балканского велаята", - отметил глава государства.
По словам президента, стороны договорились изучить перспективы создания совместных предприятий в ключевых секторах экономики
Приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере энергетики. За последние годы здесь достигнут значительный прогресс. Сегодня было подписано Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между компанией QazaqGaz и государственным концерном "Туркменгаз". Совместными усилиями создаются благоприятные условия для транзитно-транспортного взаимодействия. На этом фоне наблюдаем устойчивый рост объемов грузоперевозок по территории наших стран. Планомерно реализуются задачи по стыковке дорожной инфраструктуры на границе двух государств по направлению Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана. Обсуждены широкие перспективы строительства железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Афганистан. Стороны ведут предметные переговоры на эту тему. Мы также условились рассмотреть возможность скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами. Все эти шаги создают условия для дальнейшего укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Одной из ключевых тем переговоров стало укрепление культурно-гуманитарных связей. Подтвержден взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования. Стороны договорились рассмотреть перспективы открытия филиалов казахстанских вузов в Туркменистане. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Президент Сердар Бердымухамедов на брифинге рассказал о текущих и перспективных направлениях сотрудничества и отметил конструктивный характер туркменско-казахского диалога
В ходе сегодняшней встречи были рассмотрены и обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес. Определены конкретные направления нашего взаимодействия. Особо отмечаю конструктивный и предметный характер переговоров, которые проходили в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости. Была дана высокая оценка нынешнему уровню двустороннего диалога, который ведется по всем направлениям в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", - сказал глава Туркменистана.
Президенты выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, направленных на дальнейшее укрепление казахско-туркменских отношений.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между странами. Также членами делегаций был подписан ряд документов на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях.
10.10.2024, 17:41 29591
Казахстан и Туркменистан приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении партнерства
Фото: Акорда
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба главы государства.
Также членами делегаций были подписаны следующие документы на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях:
- Комплексная программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2025 - 2027 годы;
- соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;
- соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;
- протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года;
- соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;
- соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана;
- соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана;
- соглашение о сотрудничестве в области архивного дела между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и главным архивным управлением при кабинете министров Туркменистана;
- меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов и экономики Туркменистана;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту о сотрудничестве в области спорта;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и космической промышленности Республики Казахстан и Агентством "Туркменарагатнашык" Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифрового развития и информационных технологий;
- меморандум о взаимопонимании между Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан и Агентством "Туркменховаёллары" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;
- план сотрудничества между акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и хякимликом балканского велаята Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2025 год;
- меморандум о взаимопонимании между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и государственным информационным агентством Туркменистана "TDH";
- соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и государственным концерном "Туркменгаз";
- соглашение о сотрудничестве по развитию нефтесервисных услуг в туркменском секторе Каспийского моря между АО "НК "КазМунайГаз" и государственным концерном "Туркменнебит";
- соглашение по доставке международных почтовых отправлений между АО "Казпочта" и компанией почтовой связи "Туркменпочта";
- меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта между АО "НК "Актауский морской торговый порт" и АОЗТ "Морской торговый флот";
- меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.
Ранее Токаев подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
10.10.2024, 15:42 31241
Токаев отметил вклад Туркменистана в региональную и международную безопасность
Главы двух государств провели переговоры в узком формате
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между двумя странами, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.
Туркменистан для нас - очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, которые были упомянуты вами, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие. Мы с большим уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене. Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций", - сказал Токаев в ходе встречи в узком формате.
Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана развитию стратегического партнерства с Казахстаном.
Мы очень благодарны Казахстану за твердую поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также его международных инициатив, выдвинутых в рамках ООН и других международных структур. В свою очередь Туркменистан поддерживает внешнюю политику Республики Казахстан. Мы также придаем особое значение развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Нацелены продолжить нашу совместную деятельность в таких важных направлениях, как энергетика, транспорт, торговля, сельское хозяйство, высокие технологии. Культурно-гуманитарные связи тоже имеют большое значение в отношениях между нашими странами", - сказал Сердар Бердымухамедов.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Туркменистане.
10.10.2024, 13:15 34326
Памятник Абаю открыли в Ашхабаде
Фото: Акорда
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана назвал открытие памятника ярким проявлением особого уважения туркменских братьев к казахскому народу, сообщает Акорда.
Абай - выдающаяся личность мирового масштаба. Его произведения стали бесценным наследием всего человечества. Во многих городах планеты в честь Абая установлены памятники. Великий писатель посвятил всю свою жизнь просвещению народа. (…) В своих бесценных произведениях он воспевал вечные ценности, писал о значимости патриотизма, трудолюбия и любви к знаниям, призывал к гуманизму, доброте и благоразумию. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде - исключительно важная инициатива, направленная на дальнейшее укрепление братских отношений между нашими странами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что в этом году в Астане был установлен памятник великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги, к которому в нашей стране относятся с особой теплотой, а его творчество является общим для всех тюркских народов.
Наши народы связывают единые корни, общая история, схожие язык и культура. На этой незыблемой основе мы построили прочные и гармоничные отношения, которые сейчас поступательно развиваются в духе стратегического партнерства. Подтверждением этому служит мой сегодняшний официальный визит в Туркменистан. Уверен, памятник великому Абаю станет символом казахско-туркменской дружбы", - заявил глава государства.
Ранее на встрече с Бердымухамедовым президент заявил, что официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.
10.10.2024, 12:01 35801
Казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки - Токаев
Глава государства встретился с председателем халк маслахаты Туркменистана
Фото: Акорда
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, сообщает Акорда.
По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.
Мы с большой ответственностью подходим к вопросу развития сотрудничества с Вашей страной. Мы являемся стратегическими партнерами. Вы сегодня сказали о работе совместной межправительственной комиссии. Я тоже наблюдал за работой, инструктировал правительство, в каком направлении нужно двигаться, какие решения надо принимать, поскольку действительно дружеские отношения с Туркменистаном являются для нас приоритетом", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал президента Казахстана и выразил уверенность в том, что договоренности, которые будут достигнуты в рамках его официального визита в Туркменистан, поспособствуют углублению многогранного взаимодействия между двумя странами.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Напомним, Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан.
10.10.2024, 11:00 36761
Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан
Глава государства примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития"
Фото: telegram/aqorda
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту Ашхабада его встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе визита состоятся их переговоры", - проинформировали в пресс-службе.
Также глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития".
Ранее президент Казахстана посетил Москву.
09.10.2024, 16:07 43811
Вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве обсудили генсекретари СНГ, ОДКБ и ШОС
Стороны поделились мнением по укреплению взаимодействия между тремя региональными организациями
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Москва. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев обсудили взаимодействие между тремя крупнейшими региональными международными организациями, а также вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
Новые вызовы и угрозы требуют максимального использования интеграционного потенциала СНГ, ОДКБ и ШОС. Региональная безопасность - сфера, в которой от стран-участниц требуется высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества, а также единства в принятии совместных решений по противодействию современным вызовам и угрозам", - сказал в ходе мероприятия Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что традиционная встреча проходит в период трансформации всей системы международной безопасности и мироустройства, следствием которой является обострение военно-политической обстановки.
События последних лет свидетельствуют о резком возрастании фактора военной силы, а противостояние приобретает характер гибридной войны, операции в киберпространстве, информационное противоборство и ряд других направлений, ранее не свойственных традиционным войнам. Формирование новой архитектуры мироустройства напрямую затрагивает государства - участники наших организаций, ставя перед ними множество фундаментальных вопросов о будущем характере системы международных отношений и выстраивании экономических, торговых, инвестиционных, транспортных, научных и культурных связей. В свою очередь это требует и активизации мер стратегического сдерживания как ключевого элемента внешнеполитической деятельности, направленной на упрочение международной стабильности, обеспечение национальной безопасности государств СНГ, ОДКБ и ШОС", - высказался секретарь СНГ.
Он отметил, что сегодня государства СНГ, ОДКБ и ШОС являются участниками создания нового мирового порядка.
С учетом изменений, происходящих в мире, мы должны быть готовы к новым реалиям. При этом уверен, что совместные консолидированные действия СНГ, ОДКБ и ШОС способны повысить эффективность сотрудничества на всех направлениях. Полагаю, что сопряжение работы в рамках наших организаций должно стать надежным инструментом для снижения международной напряженности и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению безопасности и росту благополучия народов", - добавил Лебедев.
Имангали Тасмагамбетов и Нурлан Ермекбаев также поделились своим мнением по укреплению взаимодействия между ОДКБ, ШОС и СНГ в целях повышения безопасности в евразийском регионе.
Напомним, в МИД РФ заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией.
08.10.2024, 20:05 48326
Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году
Фото: Акорда
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Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Москву, принял участие в заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что для Казахстана дальнейшее укрепление потенциала СНГ как авторитетной международной организации, созданной на основе Алма-Атинской Декларации 1991 года, является безусловным приоритетом.
В заслугу Содружеству Независимых Государств можно и нужно поставить недопущение развития ситуации на постсоветском пространстве по самому худшему сценарию, как это произошло, например, на Балканах в 90-е годы прошлого столетия. Поэтому, на мой взгляд, мы должны беречь наше Содружество, и в этих целях предпринимать самые эффективные меры для укрепления взаимного доверия, воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс работе СНГ в условиях геополитической нестабильности и стремительно меняющейся международной обстановки.
Президент подчеркнул, что Содружество Независимых Государств приобрело широкое международное признание в качестве эффективной региональной организации, вносящей свой весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития.
По его мнению, на фоне роста нестабильности в мировой экономике в фокусе нашего постоянного внимания должны оставаться вопросы торгово-экономического взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что для Казахстана традиционно привлекательны рынки СНГ, на которые приходится более четверти внешнего товарооборота нашей страны.
Уверен, принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций будет всемерно содействовать углублению наших торгово-экономических связей", - сказал президент.
В выступлении было отмечено, что эффективная торгово-экономическая кооперация тесно связана с развитием транспортных коридоров. Глава государства подчеркнул, что Казахстан приступил к масштабному расширению своей железнодорожной инфраструктуры на основных международных маршрутах. Другой перспективной задачей Президент назвал активизацию сотрудничества в области цифровизации.
Отдельный блок в речи Касым-Жомарта Токаева был посвящен расширению духовных и культурных связей народов СНГ.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, особое значение также имеет совместная разработка Концепции евразийской безопасности. Он полагает, что наиболее подходящей платформой дискуссии на эту судьбоносную проблематику является именно СНГ.
Президент Казахстана также остановился на вопросах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - отметил глава государства.
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Таджикистана в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе.
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В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?