Токаев утвердил направления госполитики в сфере официальной помощи развитию до 2026 года

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении основных направлений государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию на 2021-2025 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для институционализации национальной системы официальной помощи развитию (ОПР) 15 декабря 2020 года постановлением правительства был создан оператор - Казахстанское агентство международного развития "KazAID", являющееся подведомственной организацией Министерства иностранных дел РК. Деятельность Казахстана в сфере ОПР является составным элементом нового вектора внешней политики государства - "гуманитарной дипломатии", его практическим вкладом в усилия международного сообщества, направленные на обеспечение мира, стабильности, региональной безопасности и устойчивого развития.

Как отмечается в документе, в результате глобального экономического и финансового кризиса, вызванного в том числе пандемией COVID-19, многие страны столкнулись с углублением социального неравенства, снижением уровня жизни населения и потерей рабочих мест. Это привело к росту внутриполитической напряженности и обострению межгосударственных конфликтов, усилению таких угроз, как организованная преступность, международный терроризм, незаконная миграция, и ряда других угрожающих международной безопасности явлений. По оценкам Всемирного Банка, в постковидный период рост мировой экономики замедлится почти в пять раз, что значительно больше, чем в 2009 году во время глобального финансового кризиса. При этом 90% всех стран будут испытывать отрицательный рост реального ВВП на душу населения в последующие три года.

Целями участия Республики Казахстан в содействии международному развитию являются:

дальнейшая интеграция Казахстана в систему региональных и международных связей;

создание благоприятных внешних условий для успешной реализации стратегий и программ развития Республики Казахстан;

укрепление мира, глобальной и региональной безопасности и стабильности;

содействие реализации странами-партнерами целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

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