В МИД РК прокомментировали создание Агентства помощи другим странам

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел РК состоялся брифинг по вопросу создания Казахстанского агентства международного развития KazAID, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МИД РК , в ходе брифинга заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев дал подробные разъяснения необходимости создания KazAID, а также проинформировал о задачах и ожидаемых выгодах от создания этой структуры.

В частности, было подчеркнуто, что официальная помощь развитию не является благотворительностью. На начальном этапе выделение средств из госбюджета на реализацию проектов не предусматривается. Деятельность Агентства будет сконцентрирована на трехстороннем международном партнерстве (KazAID - донор - страна-бенефициар), которое предполагает привлечение финансовых средств стран-доноров, выделяемых через соответствующие международные структуры. Так, участвовавшие в брифинге представители ПРООН и Турецкого агентства международного сотрудничества (TIKA) подтвердили свои намерения к налаживанию рабочих контактов с создаваемым казахстанским аналогом и пригласили к реализации совместных проектов.

Было отмечено, что к реализации проектов в приоритетном порядке будут привлекаться казахстанские компании, специалисты и оборудование с тем, чтобы выделенные средства максимально осваивались в Казахстане. По словам дипломата, деятельность агентства призвана содействовать привлечению передового опыта сотрудничества с международными организациями, повышению квалификации наших специалистов, внедрению мировых стандартов качества товаров и услуг, а также продвижению отечественного экспорта на зарубежные рынки.

Принявший участие в брифинге постоянный координатор ООН в Казахстане Норимаса Шимомура приветствовал инициативу казахстанских властей, отметив ее полное соответствие нормативным документам и планам действий в рамках ООН по развитию официальной помощи. Шимомура подчеркнул особую актуальность запуска деятельности агентства в контексте укрепления стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе.

Перед собравшимися в качестве независимого эксперта выступил директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, который привел конкретные примеры о важности оказания взаимопомощи.

По мнению Сыдыкназарова, несмотря на пандемию, страны мира продолжают активно взаимодействовать в соответствии с собственными национальными интересами.

Поддержка и внимание нужны каждой стране сейчас вдвойне, и те, кто оказывают такую поддержку, - надолго запоминаются. Все как в жизни, у простых людей: помог в трудный период, тебя с благодарностью помнят и любят долгие годы, даже потомки", - подчеркнул он.

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