Токаев встретился с главами МИД России и Туркменистана

НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министров иностранных дел России и Туркменистана Сергея Лаврова и Рашида Мередова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщалось ранее, руководители внешнеполитических ведомств прибыли в Нур-Султан для участия в шестой встрече стран-участниц СВМДА.

В ходе встречи с главой МИД России были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферу.

Собеседники также обсудили региональную повестку дня, международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане. Глава государства сообщил о мерах Казахстана по оказанию гуманитарной помощи этой стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил большую роль России в продвижении СВМДА в качестве эффективного форума для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира в Азии.

На встрече с Мередовым президент отметил, что третья Консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии, прошедшая в Туркменистане, открыла новые возможности для дальнейшего углубления региональной кооперации. Токаев выразил признательность туркменскому дипломату за участие в 6-м заседании Совета министров иностранных дел СВМДА и поддержку казахстанских инициатив.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахско-туркменских политических и торгово-экономических связей, а также вопросы региональной безопасности. Собеседники также обсудили ход подготовки VI Каспийского саммита в Туркменистане.

Рашид Мередов поблагодарил главу государства за теплый прием и передал ему приглашение президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан с государственным визитом.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность совершить визит в Ашхабад в ближайшее время и подчеркнул важность этого мероприятия с точкой зрения придания качественного импульса всему спектру казахско-туркменского стратегического партнерства.