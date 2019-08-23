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Токаев встретился с новым послом Казахстана в Беларуси

22.08.2019, 20:36 8344
Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Беларуси и по совместительству постоянного представителя при уставных органах СНГ Аскара Бейсенбаева, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Акорды, в ходе встречи глава государства отметил важность дальнейшего развития многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, в том числе в рамках взаимодействия по линии Евразийского экономического союза.
 
В завершение президент Казахстана дал Аскару Бейсенбаеву ряд конкретных поручений.
 
Напомним, 12 августа Бейсенбаев был лишен полномочий депутата сената парламента РК. В тот же день он был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству.
 

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