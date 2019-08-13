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Президент Казахстана назначил нового посла в Беларуси

12.08.2019, 13:00 9289
Президент Казахстана назначил нового посла в Беларуси
Аскар Бейсенбаев, фото со страницы МИД РК в Twitter
Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана назначил нового посла в Беларуси, передает Kazakhstan Today.
 

Указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству", - сообщается на сайте Акорды.

 
Вместе с тем указом главы государства Ертысбаев Ермухамет Кабидинович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Беларуси и постоянного представителя при уставных органах СНГ по совместительству.
 
По данным МИД РК, Аскар Бейсенбаев родился 31 января 1961 года. Окончил Российско-Казахстанский современный гуманитарный университет. Кандидат экономических наук. Владеет немецким языком.
 
Трудовую карьеру начал в 1983 году с должности инженера-технолога в Тюлькубасском консервном заводе, где дорос до должности директора. В 1992-1994 годах возглавлял Тюлькубасский комбинат хлебопродуктов. Далее занялся частным бизнесом и возглавил компанию АО "Коктерек".
 
С 1998 по 2001 годы руководил Тюлькубасским районом Южно-Казахстанской области в качестве акима.
 
С 2001 по 2008 годы был депутатом Мажилиса Парламента РК II, III, IV созыва, членом комитета по аграрным вопросам.
 
В 2008 году назначен руководителем Представительства президента в парламенте РК.
 
В 2013 году переходит на работу в Сенат Парламента РК, где занимал по 2016 год должность заместителя председателя сената.
 
С 2017 года до назначения послом Казахстана в Беларуси был депутатом Сената Парламента РК - председателем комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
 
С 12 августа 2019 года - посол Казахстана в Республике Беларусь, постоянный представитель при уставных органах СНГ по совместительству.
 
Женат, имеет троих детей.
 

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