Глава государства встретился с Первым Президентом Монголии

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил близкие отношения между Казахстаном и Монголией, историческую общность народов двух стран.
Наше сотрудничество с Монголией плодотворно развивается, ведется совместная работа в рамках международных организаций. Есть взаимные договоренности деловых кругов наших стран по реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса и горнодобывающей индустрии", - сказал глава государства.
В свою очередь Пунсалмаагийн Очирбат поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием пост президента Казахстана и пожелал успехов в его деятельности.
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