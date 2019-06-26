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Глава государства встретился с Первым Президентом Монголии

25.06.2019, 16:41 4564
Глава государства встретился с Первым Президентом Монголии
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Первым Президентом Монголии Пунсалмаагийном Очирбатом, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил близкие отношения между Казахстаном и Монголией, историческую общность народов двух стран.
 

Наше сотрудничество с Монголией плодотворно развивается, ведется совместная работа в рамках международных организаций. Есть взаимные договоренности деловых кругов наших стран по реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса и горнодобывающей индустрии", - сказал глава государства.

 
В свою очередь Пунсалмаагийн Очирбат поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием пост президента Казахстана и пожелал успехов в его деятельности.
 

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