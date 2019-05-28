В июне откроется прямое авиасообщение по маршруту Нур-Султан - Улан-Батор

Казахстанская авиакомпания SCAT с 3 июня 2019 года запускает прямое авиасообщение по маршруту Нур-Султан - Улан-Батор. Открытие нового международного рейса между Казахстаном и Монголией в значительной степени будет способствовать продвижению политических и торгово-экономических отношений, развитию туризма, укреплению культурно-гуманитарного обмена, углублению деловых связей между бизнес-структурами двух стран", - сообщил Смадияров.
Он также отметил, что регулярные полеты будут выполняться каждые четверг и воскресенье на воздушном судне Boeing-737. Продолжительность рейса - в одну сторону составит 3 часа.
Напомним, что Казахстан расширяет географию полетов. В частности, российская авиакомпания "Северный ветер" запускает рейс Самара - Алматы. В марте иранская компания запустила авиарейс Тегеран - Алматы - Тегеран.
В апреле были запущены авиарейсы по маршрутам Атырау - Астрахань и Баку - Алматы.
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