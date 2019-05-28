Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - В июне откроется прямое авиасообщение по маршруту Нур-Султан - Улан-Батор. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

Казахстанская авиакомпания SCAT с 3 июня 2019 года запускает прямое авиасообщение по маршруту Нур-Султан - Улан-Батор. Открытие нового международного рейса между Казахстаном и Монголией в значительной степени будет способствовать продвижению политических и торгово-экономических отношений, развитию туризма, укреплению культурно-гуманитарного обмена, углублению деловых связей между бизнес-структурами двух стран", - сообщил Смадияров.

Он также отметил, что регулярные полеты будут выполняться каждые четверг и воскресенье на воздушном судне Boeing-737. Продолжительность рейса - в одну сторону составит 3 часа.

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