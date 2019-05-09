Авиакомпания "Северный ветер" запускает рейс Самара - Алматы

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) запускает рейс Самара - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Комитетом гражданской авиации МИИР РК продолжается работа по расширению географии международного авиасообщения . Сегодня Комитетом гражданской авиации было выдано свидетельство об аккредитации в Республике Казахстан российской авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind). Авиакомпания в период весенне-летней навигации планирует выполнение регулярных пассажирских воздушных перевозок по маршруту Самара - Алматы с частотой один раз в неделю", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

По информации ведомства, рейсы в Казаxстан будут выполняться на воздушных суднах типа Boeing 737 и Airbus 321. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из наиболее популярных моделей самолетов Boeing и Airbus.

Следует отметить, что треть всех международных рейсов Казахстана приходится на перевозки с Россией. Работа Комитета гражданской авиации по соединению воздушным сообщением регионов Республики Казахстан и Российской Федерации будет продолжена.

Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) была образована в 2008 году. На сегодняшний день "Северный ветер" (Nordwind) входит в ТОП-10 авиакомпаний Российской Федерации по пассажирообороту и по сей день демонстрирует темпы роста, превышающие отраслевые показатели гражданской авиации России.

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